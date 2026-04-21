देहरादून में अस्पतालकर्मी पर कांच की टूटी बोतल से जानलेवा हमला, विवाद सुलझाने के दौरान किया अटैक
अस्पतालकर्मी हिमांशु दोस्त की कैंटीन में खाना लेने गया था, इस दौरान वहां हो रही मारपीट में वो बीच-बचाव कर रहा था
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 21, 2026 at 6:58 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या के बाद पुलिस ने ऐसा दिखाया जैसे अब अपराध नहीं होंगे. इस दौरान अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक, ऑपरेशन नाइट वॉच, ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाए, लेकिन इसके बावजूद क्राइम रुक नहीं रहा है.
देहरादून में अस्पतालकर्मी पर कांट की बोतल से हमला : कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में रविवार रात एक युवक और उसके कुछ दोस्तों के साथ एक ग्रुप के लोगों ने मारपीट कर दी. युवक के गले पर कांच की टूटी बोतल से भी हमला किया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया. परिजनों द्वारा घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वो जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहा है. घायल युवक के भाई की शिकायत के आधार चार नमाजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश तलाश में जुट गई है.
पीड़ित के गले में आया गहरा कट: 19 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे चमन विहार स्थित एक अंग्रेजी शराब की दुकान के पास कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. बाद में ये विवाद मारपीट में बदल गया. इसी दौरान हिमांशु पर मारपीट कर रहे एक व्यक्ति ने कांच की टूटी हुई बोतल से हमला कर दिया. इसमे उसके गले पर गहरा कट लगा और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद हिमांशु के दोस्तों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालात अभी भी गंभीर बनी हुई है.
पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया: इस मामले में हिमांशु के भाई दीपांशु अरोड़ा ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने चार नामजद और अन्य लोगों पर BNS की धारा 109 (1) में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
मारपीट के दौरान बीच-बचाव करते समय हुआ हमला: दीपांशु अरोड़ा ने बताया है कि-
मेरा भाई माजरा के एक अस्पताल में जॉब करता है. वहां से वो अपने दोस्त की कैंटीन से खाना लेने के लिए निकला था. जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोस्तों के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं. जैसे ही मेरा भाई और उसके साथियों ने बीच-बचाव किया तो आरोपियों में से एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से मेरे भाई के गले पर वार किया, जिससे उसकी नस कट गई. वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां रात में सर्जरी हुई है. उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है.
-दीपांशु अरोड़ा, घायल हिमांशु का भाई-
पुलिस ने आरोपियों की पहचान की: दीपांशु ने बताया कि हमला करने की घटना में 8-9 लोग शामिल थे. इनमें से कुछ आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया गया था. इसके बावजूद अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. कोतवाली पटेल नगर प्रभारी विनोद गुसाईं ने बताया है कि-
पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर चार नामजद मानव, आयुष, हिमांशु और ओम सिंह समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही आरोपियों की पहचान कर ली गई है. उनकी गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी.
-विनोद गुसाईं, कोतवाली प्रभारी, पटेल नगर-
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