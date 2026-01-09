ETV Bharat / state

हल्द्वानी के दो युवकों की लाश दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर मिली, कोर्ट की पेशी में गए थे दोनों

हल्द्वानी: पत्नी से चल रहे विवाद के सिलसिले में दिल्ली में अदालत की पेशी पर गए हल्द्वानी निवासी युवक और उसके दोस्त की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. दोनों के शव दिल्ली के आनंद विहार रेलवे ट्रैक के पास अलग-अलग स्थानों पर बरामद किए गए. एक का शव हल्द्वानी पहुंचा. जहां देर शाम परिजनों ने शव का दाह संस्कार कर दिया.

हल्द्वानी के दो युवकों का शव दिल्ली में मिला: हल्द्वानी के वेलेजली लॉज निवासी दो युवकों का शव दिल्ली के आनंद विहार के रेलवे ट्रैक पर मिला था. जिसके बाद एक युवक का शव हल्द्वानी पहुंचा. देर शाम परिजनों ने शव का दाह संस्कार कर दिया है. दो युवकों की मौत के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है. बताया जा रहा है रवि गुप्ता (मृतक) का दिल्ली निवासी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था.

बीती 4 जनवरी को रवि गुप्ता अपने दोस्त गोलू शर्मा निवासी बरेली हाल निवासी हल्द्वानी वेलेजली लॉज के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुआ था. 5 जनवरी को वो कोर्ट में भी पेश हुआ था. शाम को उसका शव आनंद विहार रेलवे ट्रैक पर मिला. अगले दिन उसके दोस्त गोलू का भी शव उसके आसपास पड़ा हुआ मिला. दिल्ली पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था.

मृतकों के जेब से मिले कुछ डॉक्यूमेंट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने हल्द्वानी कोतवाली की भोटिया पड़ाव चौकी पुलिस ने संपर्क किया. जिसके बाद पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी. शव की पहचान के बाद पोस्टमार्टम के बाद दिल्ली पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द किया. शुक्रवार को रवि गुप्ता का शव हल्द्वानी लाया गया. जबकि, गोलू शर्मा का शव लेने परिजन दिल्ली गए हुए हैं.