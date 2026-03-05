ETV Bharat / state

देहरादून में होली खेलने के दौरान विवाद, कई लोगों पर केस, कीर्तिनगर में मारपीट के बाद दुकानें बंद

देहरादून में होली खेलने के दौरान दो पक्षों में विवाद, युवक के सिर पर मारी कांच की बोतल, कीर्तिनगर में दुकानें बंद

Dehradun Holi Fight
दो पक्षों में मारपीट (फोटो सोर्स- Local People)
Published : March 5, 2026 at 3:19 PM IST

देहरादून/श्रीनगर: नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में हरिद्वार बाईपास रोड स्थित एक वेडिंग प्वाइंट में आयोजित होली कार्यक्रम में दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया. जहां हुड़दंग कर रहे युवाओं ने दो युवकों के सिर पर कांच की बोतल तोड़ दी और युवतियों के साथ अभद्रता की. अब पीड़ित की शिकायत पर तीन नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है. उधर, कीर्तिनगर में होली में मारपीट के बाद व्यापारियों ने बाजार बंद रखा है.

देहरादून में होली के दिन मारपीट: जानकारी के मुताबिक, जोगीवाला निवासी आयुष बंगारी ने नेहरू कॉलोनी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने बताया है कि 4 मार्च यानी होली के दिन वो अपने साथियों श्रेयांश, अक्षत, अरिहंत आदि के साथ होली समारोह में एक वेडिंग प्वाइंट में गया था. जो हरिद्वार बाईपास रोड पर है.

कार्यक्रम के दौरान समय करीब 3 बजे दिन में कुछ लड़के हुड़दंग कर रहे थे और हुड़दंग करते हुए आयुष बंगारी के ऊपर गिर गए. आयुष के साथ कुछ महिला मित्र भी थी. ऐसे में जब पीड़ित आयुष बंगारी ने विरोध किया तो वो लोग उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट करने लगे. साथ ही गाली गलौज पर उतर आए.

आरोप है कि इसी बीत आयुष और उसके साथियों के सिर पर कांच की बोतल मारी गई. जबकि, लड़किया के साथ बदतमीजी और मारपीट का भी आरोप है. आरोप है कि पीड़ित को जान से मारने की धमकी देने लगे. उसके बाद पीड़ित ने मारपीट करने वाले अमित रांगड़, सार्थक रांगड और नितिन समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

"पीड़ित आयुष बंगारी की शिकायत के आधार पर तीन नामजद अमित रांगड़, सार्थक रांगड और नितिन समेत अन्य अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है."- संजीत कुमार, नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी

कीर्तिनगर में होली में मारपीट के बाद बाजार बंद: कीर्तिनगर नगर क्षेत्र में होली के दिन हुई मारपीट की घटना को लेकर स्थानीय व्यापारियों और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. गुरुवार को व्यापारियों ने विरोध स्वरूप कीर्तिनगर बाजार बंद रखा और उपजिलाधिकारी कार्यालय कीर्तिनगर और कोतवाली कीर्तिनगर का घेराव किया. इस दौरान व्यापारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई.

Kirtinagar shops Closed After Fight
कीर्तिनगर में दुकानें बंद (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

व्यापारियों का आरोप है कि होली के दिन कीर्तिनगर बाजार चेक पोस्ट के पास कीर्तिनगर-नैथाना क्षेत्र के कुछ युवकों ने बाजार में व्यापारियों के साथ अभद्रता की. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. मारपीट की इस घटना में एक व्यापारी के सिर पर गंभीर चोट लग गई. जबकि, दो अन्य लोग भी घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया. घटना के बाद से व्यापारियों में रोष बना हुआ है.

गुरुवार को व्यापारियों ने एकजुट होकर बाजार बंद रखा और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. इसके बाद व्यापारी और स्थानीय लोग उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रशासन से मुलाकात कर घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. साथ ही उन्होंने नगर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, बाजार क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के नियमित संचालन सुनिश्चित करने और ओवरस्पीड वाहनों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई की भी मांग उठाई.

Dehradun Holi Fight
कीर्तिनगर में व्यापारियों में रोष (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

व्यापारियों का कहना है कि यदि समय रहते बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं किया गया तो इस तरह की घटनाएं दोबारा हो सकती हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि बाजार में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए. ताकि, व्यापारियों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

"व्यापारियों की मांगों को गंभीरता से सुना गया है, उन्हें आश्वासन दिया गया है कि घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही नगर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे."- मंजू राजपूत, उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर

संपादक की पसंद

