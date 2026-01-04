ETV Bharat / state

हल्द्वानी ज्वेलरी शोरूम चोरी मामले में 4 शातिर गिरफ्तार, 22 लाख के जेवरात भी बरामद

हल्द्वानी के मुखानी में ज्वेलरी शोरूम में हुई थी चोरी, नेपाल बॉर्डर के पास से गैंग लीडर मकसूद समेत चार शातिर चोर चढ़े हत्थे

Haldwani Jewelry Showroom Theft Case
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 4, 2026 at 7:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के मुखानी क्षेत्र में ज्वेलरी शोरूम से करोड़ों की जेवरात चोरी के मामले में गैंग लीडर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास 22 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरात और घटना में इस्तेमाल बोलेरो बरामद की गई. जबकि, चोरी में शामिल अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

मुखानी में ज्वेलरी शोरूम में हुई थी चोरी: हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में राधिका ज्वेलर्स में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 21 दिसंबर 2025 को हल्द्वानी निवासी नवनीत शर्मा ने मुखानी थाने में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि बीती 19 दिसंबर 2025 की रात 8 बजे से 21 दिसंबर 2025 की सुबह 10:30 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने पड़ोसी दुकान की दीवार तोड़कर उनके शोरूम राधिका ज्वेलर्स में चोरी की गई है.

पीड़ित नवनीत शर्मा ने बताया कि चोर शोरूम से 20–25 किलो चांदी, 300–400 ग्राम सोना और 20 से 25 हजार रुपए ले गए हैं. जिस पर मुखानी पुलिस ने मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की. जबकि, एसएसपी टीसी के निर्देश पर कई टीमों का गठन किया गया. जब टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उनके हाथ अहम सुराग लगे.

Haldwani Jewelry Showroom Theft Case
ज्वेलरी शोरूम से करोड़ों की जेवरात चोरी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

नेपाल बॉर्डर के पास बनबसा से 4 आरोपी गिरफ्तार: इसके बाद टीमों को नेपाल बॉर्डर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और झारखंड रवाना किया गया. लगातार प्रयासों के बाद 4 जनवरी 2026 की सुबह चोरी की घटना में शामिल चार आरोपियों को नेपाल बॉर्डर के पास बनबसा (चंपावत) से गिरफ्तार किया गया. जिसमें एक गैंग लीडर समेत चार आरोपी शामिल हैं.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम-

  1. बसंत खत्री पुत्र चंद्र खत्री, निवासी- दैइजी, महेंद्रनगर, जिला कंचनपुर (नेपाल)
  2. तनवीर अहमद पुत्र अकबर कुरैशी, निवासी- गुलबर्गा, कुर्ला ईस्ट, चुनाभट्टी, मुंबई
  3. इमरान शेख पुत्र मजबूर शेख, निवासी- अजुल टोला, राधानगर, जिला साहिबगंज, झारखंड
  4. मकसूद शेख पुत्र अकबर, निवासी- अमानत डियारा, उधवा, राधानगर, जिला साहिबगंज, झारखंड (गैंग लीडर)

आरोपियों से पुलिस की टीम ने पीली धातु (सोना) 54 ग्राम बरामद की है. जिसकी अनुमानित कीमत 6.50 लाख रुपए आंकी है. इसके अलावा सफेद धातु (चांदी) 7.245 किलो ग्राम बरामद हुई है. उसकी अनुमानित कीमत 15.50 लाख रुपए बताई जा रही है. साथ ही घटना में इस्तेमाल बोलेरो संख्या UP 31 AU 5867 भी बरामद किया गया है.

गैंग लीडर मकसूद शेख रांची और सूरत में कर चुका चोरी: नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में गैंग लीडर मकसूद शेख ने रांची और सूरत में चोरी के मामलों में संलिप्तता स्वीकारी है. ऐसे में उसके क्राइम हिस्ट्री की बारीकी से जानकारी निकाली जा रही है. घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

MUKHANI RADHIKA JEWELLERS THEFT
NAINITAL JEWELLERY THIEVES ARREST
मुखानी राधिका ज्वेलर्स में चोरी
हल्द्वानी ज्वेलरी शोरूम चोरी
HALDWANI JEWELLERY THEFT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.