पिरान कलियर में जियारत करने आए जायरीनों के बीच मारपीट, जमकर चले लाठी-डंडे, एक महिला घायल

पिरान कलियर का पीपल चौक बना अखाड़ा, पुरानी रंजिश के चलते जायरीनों के दो गुटों में मारपीट, एक महिला हुई घायल

पिरान कलियर में पीपल चौक के पास मारपीट (फोटो सोर्स- Local Resident)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 15, 2026 at 10:29 PM IST

2 Min Read
रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में स्थित पीपल चौक के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जायरीनों के दो गुटों में जमकर लाठी-डंडे चलने लगे. इस मारपीट में एक महिला घायल हो गई.

मौके पर मौजूद राहगीरों ने किसी तरह से बीच बचाव कर मामला शांत कराया. जिसके बाद घायल महिला को उसके परिजनों ने निजी अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया गया. बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते जायरीनों के दोनों गुटों में सरेआम लठबाजी हुई है.

Piran Kaliyar Sharif Dargah
जायरीनों के साथ मारपीट (फोटो सोर्स- Local Resident)

जानकारी के मुताबिक, 15 फरवरी यानी रविवार के दिन पिरान कलियर थाना क्षेत्र के पीपल चौक पर पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले. बताया जा रहा है कि ज्वालापुर से कुछ महिलाएं और पुरुष पिकअप वाहन से पिरान कलियर में स्थित दरगाह साबिर पाक में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे थे.

Piran Kaliyar Sharif Dargah
जायरीनों में हाथा पाई (फोटो सोर्स- Local Resident)

बताया जा रहा है कि दरगाह में हाजरी लगाने के बाद जैसे ही वो अपने घर के लिए वापस जा रहे थे तो इसी दौरान कुछ दबंगों ने खुलेआम कानून को चुनौती देते हुए व्यस्त चौक पर उनके साथ मारपीट कर दी. इतना ही नहीं दबंगों ने उनके ऊपर लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

Piran Kaliyar Sharif Dargah
मारपीट में महिला घायल (फोटो सोर्स- Local Resident)

महिला के सिर पर लाठी से वार: इससे पहले कोई समझ पाता तो हमलावरों ने महिला के सिर पर लाठी से वार कर उसको घायल कर दिया. जिसके बाद घायल महिला नीचे गिर गई. वहीं, मौके पर मौजूद राहगीरों ने किसी तरह से बीच-बचाव कराया.

जिसके बाद घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए. हालांकि, घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पीपल चौक पर पुलिस का कड़ा पहरा होने के बाद भी हमलावर कैसे घटना को अंजाम देकर रफूचक्कर हो गए.

"मामला पुलिस के संज्ञान में है. बाहर से कुछ जायरीन जियारत के लिए आए थे, जिनमें मारपीट हुई है. इस मामले में तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."- रविंद्र कुमार, प्रभारी निरीक्षक, पिरान कलियर थाना

