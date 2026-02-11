ETV Bharat / state

रुड़की में बच्चों के विवाद में कूदे पैरेंट्स, जमकर चले लाठी-डंडे, पुलिस ने फटकारी लाठियां

रुड़की में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, बीच बचाव करने आए लोगों से भी बदसलूकी, हिरासत में कुछ लोग

ROORKEE TWO GROUP FIGHT
भीड़ को तितर बीतर करती पुलिस (फोटो सोर्स- Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 11, 2026 at 2:54 PM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में बच्चों में हुई मामूली कहासुनी ने अचानक उग्र रूप ले लिया. देखते ही देखते बच्चों के परिजनों के बीच जमकर मारपीट होने लगी. बताया जा है कि दोनों पक्षों में विवाद के दौरान खूब लाठी-डंडे चले. हालात इतने बिगड़ गए कि एक-दूसरे के घरों में घुसकर मारपीट की गई. उधर, सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने के लिए लाठियां फटकारनी पड़ी. जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया. फिलहाल, सिविल लाइन कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

बच्चों के विवाद में कूदे परिजन, जमकर चले लाठी डंडे: जानकारी के मुताबिक, रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के इमली रोड पर बच्चों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. जिसके बाद इस विवाद में बच्चों के परिजन कूद पड़े और इस विवाद ने उग्र रूप ले लिया. इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चलने लगे. जिससे इलाके में हड़कंप मचने के साथ ही दहशत का माहौल हो गया.

ROORKEE TWO GROUP FIGHT
पुलिस ने भांजी लाठियां (फोटो सोर्स- Police)

बीच बचाव करने आए लोगों से भी बदसलूकी: कुछ स्थानीय लोगों ने बीच में घुसकर झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी झगड़ा कर रहे लोगों ने बदसलूकी कर दी. जिसके बाद स्थिति बेकाबू होती देख किसी शख्स ने पुलिस को मामले की जानकारी दी. वहीं, सूचना मिलते ही तत्काल कोतवाली सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने के लिए लाठियां फटकारते हुए भीड़ को तितर-बितर किया गया.

ROORKEE TWO GROUP FIGHT
दो पक्षों में मारपीट (फोटो सोर्स- Police)

कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया: इसके साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया. फिलहाल, सिविल लाइन कोतवाली पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है. साथ ही पुलिस की ओर से आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. ताकि, झगड़े की पूरी सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.

ROORKEE TWO GROUP FIGHT
बच्चों के विवाद में मारपीट (फोटो सोर्स- Police)

"झगड़े की सूचना मिली थी. ऐसे में मौके पर पहुंचकर झगड़ा कर रहे लोगों को शांत कराया गया था. मामले में अभी पुलिस को किसी भी पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."- प्रदीप बिष्ट, प्रभारी निरीक्षक, सिविल लाइन कोतवाली

बता दें कि हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में आए दिन मारपीट झगड़े के मामले सामने आ रहे हैं. कहीं मामूली विवाद पर हथियार चल रहे हैं तो कहीं गोलियां तक चल रही है. जिससे पुलिस की मुस्तैदी और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े रहे हैं. शायद ही ऐसा कोई दिन हो, जिस दिन अपराध की घटनाएं सामने न आए. हालांकि, पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन मामले थमने का नाम नहीं ले रही है.

