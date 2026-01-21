बच्चों की कहासुनी मारपीट में बदली, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे और पत्थर, कई लोग घायल
पिरान कलियर क्षेत्र में जमकर हुआ बवाल, बच्चों के मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट, लाठी डंडे और पत्थरबाजी भी हुई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 21, 2026 at 10:53 PM IST|
Updated : January 21, 2026 at 10:58 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में बच्चों के मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया. बच्चों में हुआ ये मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि उनके परिजन एक-दूसरे पर टूट पड़े. जिसके बाद दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई. इतना ही नहीं दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे भी चलने लगे. वहीं, मारपीट में 5 लोग घायल हुए हैं, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
बच्चों की कहासुनी को लेकर हो गया हिंसक टकराव: जानकारी के मुताबिक, 21 जनवरी की दोपहर पिरान कलियर थाना क्षेत्र के नागल पलूनी गांव के बच्चों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. बच्चों के बीच शुरू हुई ये कहासुनी नोकझोंक में बदल गई और अचानक तूल पकड़ लिया. जिसके बाद इस विवाद में बड़े भी कूद पड़े. बच्चों के इस विवाद में बड़ों के शामिल होते ही दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और कुछ ही मिनटों में दोनों पक्षों के परिजनों के बीच हिंसक टकराव में बदल गया.
दोनों पक्षों में हुई पत्थरबाजी, 5 लोग घायल: बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से जमकर एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की गई. इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर लाठी-डंडों से भी हमला कर दिया गया. बताया जा रहा कि इस घटना में दोनों पक्षों की तरफ से पांच लोग घायल हुए हैं. इस हिंसक झड़प में एक पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं. जबकि, दूसरे पक्ष से 2 लोग घायल हो गए. वहीं, गांव में हुए पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है.
दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति, गांव में पुलिस ने बढ़ाई निगरानी: वीडियो में हमलावर घरों की छतों से ईंट और पत्थर बरसाते दिख रहे हैं. वहीं, गांव में हुई इस मारपीट की सूचना किसी शख्स ने पुलिस को दे दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स बिना देरी किए मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया. बताया जा रहा है कि फिलहाल गांव में दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए गांव में निगरानी बढ़ा दी गई है. ताकि, कोई और अप्रिय घटना न हो सके.
"घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है. किसी को भी गांव का माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा. अभी किसी भी पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."- शहजाद अली, चौकी प्रभारी, इमलीखेड़ा
ये भी पढ़ें-