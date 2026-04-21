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हरिद्वार में फक्कड़ बाबा की पीट-पीटकर हत्या, रुद्रपुर में पत्नी से बात करते हुए शख्स ने दी जान

हरिद्वार में फक्कड़ बाबा की हत्या से हड़कंप, लाठी डंडे से पीटकर की गई हत्या, रुद्रपुर में शख्स ने वीडियो कॉल के दौरान दी जान

Rudrapur Man Suicide
रुद्रपुर में युवक की मौत बाद जांच करती पुलिस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 21, 2026 at 10:36 PM IST

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हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार के रोडीबेलवाला स्थित दीनदयाल पार्किंग के पास एक फक्कड़ बाबा की हत्या से हड़कंप मच गया. अज्ञात हमलावर ने दिनदहाड़े बाबा के सिर पर डंडे और पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया. वहीं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. साथ ही अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार यानी 21 अप्रैल को दोपहर के समय कुलदीप नाम के एक शख्स ने पुलिस को एक सूचना दी. जिसमें बताया गया कि दीनदयाल पार्किंग के अंडरपास के ऊपर दोनों हाईवे के बीच पीपल के पेड़ के पास रहने वाले बाबा के साथ एक नेपाली मूल का व्यक्ति मारपीट कर रहा था. जिसमें बाबा लहुलुहान होकर गिर गया है.

यह सूचना मिलते ही दरोगा नवीन सिंह चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जहां मौके पर करीब 40 से 45 वर्षीय अज्ञात बाबा गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला. उसके सिर और माथे पर गहरी चोटें थीं और खून बह रहा था. पुलिस ने उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद घटना की सूचना पर फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.

उधर, हमलावर फरार होने में कामयाब रहा है. जिसकी पुलिस की ओर से गहनता से तलाश की जा रही है. पूछताछ में आमने आया कि बाबा और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी विवाद के दौरान उस व्यक्ति ने बाबा पर जानलेवा कमला कर दिया, जिसमें बाबा को गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हो गई.

"बाबा कई दिनों से रोड़ीबेलवाला क्षेत्र में रह रहा था. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. मृतक की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं. अब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है."- कुंदन सिंह राणा, नगर कोतवाली प्रभारी

"पोस्टमार्टम के बाद मौत की असली वजह भी पता चल जाएगी. फिलहाल, पुलिस की ओर से अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा."- कुंदन सिंह राणा, नगर कोतवाली प्रभारी

रुद्रपुर के मेट्रोपोलिस इलाके में शख्स ने वीडियो कॉल के दौरान दी जान: रुद्रपुर शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 37 वर्षीय शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए जान दे दी. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, जावेद आरिफ की पत्नी अपने दो बच्चों के साथ हरिद्वार स्थित मायके गई हुई थी. मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे जावेद और उसकी पत्नी के बीच फोन पर बातचीत हो रही थी. इसी दौरान जावेद ने वीडियो कॉल पर ऐसा कदम उठाने की बात कही, जिससे पत्नी घबरा गई.

Rudrapur Man Suicide
जांच में जुटी पुलिस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पत्नी ने तत्काल पड़ोसियों को इस बारे में सूचना दी और मदद के लिए कहा. सूचना मिलते ही आसपास के लोग तत्काल जावेद के घर पहुंचे. उन्होंने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था. इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा. जब दरवाजा खोला गया, तो अंदर का दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए. जावेद कमरे के अंदर अचेत अवस्था में मिला. पास में शराब की बोतल भी पड़ी हुई थी, जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि घटना से पहले उसने शराब का सेवन किया हो.

पुलिस ने तत्काल जावेद को नीचे उतारकर जिला अस्पताल रुद्रपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के कारणों की पुष्टि की जा सके. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

"पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है. पुलिस परिवार के सदस्यों से संपर्क करने के साथ-साथ पड़ोसियों और अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है. ताकि, घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके."- दौलत राम वर्मा, सीओ, पंतनगर

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