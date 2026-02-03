ETV Bharat / state

रामनगर में नकली किन्नरों का भंडाफोड़, यूपी से आए थे, कोसी बैराज के पास वसूली करते पकड़े गए

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में नकली किन्नरों का भंडाफोड़ हुआ है. इनके द्वारा अवैध रूप से बधाई और पैसे मांगने का मामला सामने आया है. इस पूरे प्रकरण में रामनगर किन्नर समाज की गुरु रेशमा ने खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि सोमवार को रामनगर के कोसी बैराज के पास स्थित पार्क में दो संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, जो खुद को किन्नर बताकर राहगीरों और स्थानीय लोगों से पैसे मांग रहे थे.

रामनगर में नकली किन्नर पकड़े गए: गुरु रेशमा ने कहा कि पकड़े गए दोनों लोग असल में नकली किन्नर थे. उनका किन्नर समाज से कोई लेना-देना नहीं है. पूछताछ में सामने आया कि ये लोग उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले हैं. इससे पहले ये लोग किन्नर बनकर रोडवेज बस स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों से पैसे मांग चुके थे. उन्होंने बताया कि जब ये लोग पार्क में बैठकर लोगों से जबरन पैसे मांग रहे थे, तभी किन्नर समाज के सदस्यों को इसकी सूचना मिली.