हल्द्वानी में सनसनीखेज वारदात, बड़े भाई ने छोटे की लोटे से पीट-पीटकर हत्या कर दी
आरोपी भाई व्यापारी की हत्या के मामले में पहले भी जेल जा चुका है, अब उस पर भाई की हत्या का आरोप लगा है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 4, 2026 at 11:44 AM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिले में हल्द्वानी के बरेली रोड निवासी एक भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है. आरोपी पूर्व में हत्या के मामले में जेल जा चुका है. आरोपी अपनी मां पर भी जानलेवा हमला कर चुका है. भतीजी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.
हल्द्वानी में हुआ रिश्तों का खून: हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में कल देर रात आपसी विवाद के बाद भाई ने भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है.
भाई ने भाई को मार डाला: पुलिस के मुताबिक कल देर रात सूचना मिली थी कि बरेली रोड निवासी संदीप जायसवाल ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी है. मौके पर जब पुलिस टीम पहुंची तो सोनू जायसवाल का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना स्थल से आरोपी संदीप जायसवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है.
मामूली विवाद के बाद हत्या कर दी: सूचना पर देर रात सीओ सीटी अमित कुमार मौके पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली. पूछताछ में परिजनों ने बताया कि कल देर रात संदीप घर लौटा तो वह सोनू से मामूली बात को लेकर झगड़ा करने लगा. झगड़ा इतना बढ़ा कि संदीप ने पास रखे लौटे से सोनू के सिर पर एक के बाद एक कई वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया.
पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका आरोपी: हत्या आरोपी संदीप वर्ष 2014 में एक व्यापारी की हत्या के आरोप में जेल जा चुका है. साथ ही अपनी मां पर भी जानलेवा हमला कर चुका है. एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि-
मंगलवार देर रात बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी है. आरोपी को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की जा रही है. शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
-मनोज कत्याल, एसपी सिटी, हल्द्वानी-
हत्या से पूर्व हुआ था दोनों भाइयों का मामूली विवाद: हत्या के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने जब परिजनों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि संदीप जायसवाल रात्रि में घर में आया और कहने लगा कि सोनू ने मुझे कुछ नहीं करने दिया. इस कारण दोनों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान आरोपी ने स्टील के लौटे से छोटे भाई के मुंह पर एक के बाद एक वार कर दिए. फिर उसके सिर को उठा उठा कर बेड पर पटका, जिस कारण उसकी मौत हो गई. सोनी बीमारी से परेशान चल रहा था. परिजन उसके इलाज में भी काफी रुपए खर्च कर चुके थे.
