हल्द्वानी में सनसनीखेज वारदात, बड़े भाई ने छोटे की लोटे से पीट-पीटकर हत्या कर दी

हल्द्वानी: नैनीताल जिले में हल्द्वानी के बरेली रोड निवासी एक भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है. आरोपी पूर्व में हत्या के मामले में जेल जा चुका है. आरोपी अपनी मां पर भी जानलेवा हमला कर चुका है. भतीजी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

हल्द्वानी में हुआ रिश्तों का खून: हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में कल देर रात आपसी विवाद के बाद भाई ने भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है.

भाई ने भाई को मार डाला: पुलिस के मुताबिक कल देर रात सूचना मिली थी कि बरेली रोड निवासी संदीप जायसवाल ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी है. मौके पर जब पुलिस टीम पहुंची तो सोनू जायसवाल का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना स्थल से आरोपी संदीप जायसवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है.