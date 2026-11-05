यूपी में नशे के कारोबार पर पुलिस और आबकारी विभाग का शिकंजा, 70 लाख का गांजा और 30 लाख की शराब बरामद
महराजगंज, आगरा और औरैया पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध गांजा, अंग्रेजी शराब और कच्ची शराब बनाने का लहन बरामद किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:23 PM IST
महराजगंज/आगरा/औरैया: उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थों और अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने अलग-अलग जिलों में कार्रवाई की है. महराजगंज में भारत-नेपाल सीमा के रास्ते गांजे की तस्करी का खुलासा हुआ है, जहां स्कॉर्पियो से करीब 123 किलो गांजा बरामद किया गया. वहीं, आगरा में पुलिस ने बाजरे की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही 30 लाख रुपये की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी है.
इसके अलावा औरैया में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध कच्ची शराब बनाने के ठिकानों पर छापेमारी कर 30 लीटर शराब और करीब 1200 किलो लहन बरामद किया है.
महराजगंज में स्कॉर्पियो से 123 किलो गांजा बरामद: महराजगंज के ठूठीबारी थाना क्षेत्र में पुलिस और एटीएस की संयुक्त टीम ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम ने नौवाबारी के पास घेराबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की. इस दौरान एक स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 1 क्विंटल 22 किलो 975 ग्राम गांजा बरामद हुआ. पुलिस के मुताबिक, बरामद गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 70 लाख रुपये है.
नेपाल से गांजा लाकर बिहार में सप्लाई की थी तैयारी: पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में ठूठीबारी पुलिस, एटीएस सिद्धार्थनगर और एटीएस गोरखपुर की टीम ने यह कार्रवाई की. मौके से एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उनकी पहचान कुशीनगर निवासी नैमुन निशा उर्फ जहांतारा और राजेंद्र गौड़ उर्फ रविंद्र के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि गांजे की खेप नेपाल से लाई गई थी और इसे कुशीनगर के रास्ते बिहार पहुंचाने की तैयारी थी.
तस्करी के लिए अपनाया जा रहा था अलग तरीका: पुलिस के मुताबिक, चेकिंग के दौरान शक से बचने के लिए आरोपी महिला को भी स्कॉर्पियो में साथ रखते थे. इसके अलावा वाहन पर अलग-अलग स्टीकर, बैनर और झंडे लगाए जाते थे, ताकि उसकी पहचान आसानी से न हो सके. जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार राजेंद्र गौड़ के खिलाफ वर्ष 2020 और 2023 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दो मुकदमे पहले से दर्ज हैं. पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.
आगरा में बाजरे की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे शराब: आगरा पुलिस कमिश्नरेट की मलपुरा थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय शराब तस्करी गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से ले जाई जा रही 201 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई जा रही है. शराब को बाजरे की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था. पुलिस ने इस मामले में प्रेम सिंह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
हरियाणा और पंजाब से मंगवाई गई थी शराब: डीसीपी आदित्य सिंह के मुताबिक, पुलिस को हरियाणा से अवैध शराब की खेप आगरा पहुंचने की सूचना मिली थी. इसके बाद मलपुरा थाना पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान बाजरे की बोरियों के नीचे छिपाकर रखी गई शराब की 201 पेटियां बरामद हुईं. पुलिस के अनुसार, यह शराब हरियाणा और पंजाब से मंगवाई गई थी.
राजस्थान के पंचायत चुनाव में खपाने की थी तैयारी: पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि शराब की खेप राजस्थान के पंचायत चुनाव में खपाने की तैयारी थी. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने शराब की 201 पेटियां जमा की थीं और इस काम में उसका बेटा और साला भी मदद करते थे. तस्करी के दौरान शराब को ट्रैक्टर-ट्रॉली में बाजरे या दूसरे सामान के नीचे छिपाकर ले जाया जाता था. आरोपी के मुताबिक, राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान शराब की मांग बढ़ने से उसे मोटा मुनाफा होने की उम्मीद थी.
चंडीगढ़ में बिक्री के लिए थी शराब: बरामद शराब की पेटियों पर चंडीगढ़ में ही बिक्री किए जाने का उल्लेख है. इसके बावजूद शराब को दूसरे राज्यों में ले जाने की तैयारी की जा रही थी. पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वह कब से इस कारोबार में शामिल है और तस्करी के नेटवर्क में उसके साथ कौन-कौन लोग जुड़े हैं. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच कर रही है.
औरैया में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी: औरैया में अवैध कच्ची शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बिधूना क्षेत्र में छापेमारी की. टीम ने आदर्श नगर और किरतपुर मोहल्ले में दबिश देकर अवैध शराब बनाने के ठिकानों की जांच की. इस दौरान मौके से करीब 30 लीटर तैयार कच्ची शराब बरामद हुई. इसके अलावा जमीन में गड्ढे खोदकर छिपाया गया करीब 1200 किलो लहन भी मिला.
जमीन में गड्ढे खोदकर छिपाया था लहन: आबकारी विभाग को क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब बनाने और बेचने की सूचना मिली थी. इसके बाद आबकारी निरीक्षक भगवान बख्श के नेतृत्व में टीम ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की. छापेमारी के दौरान जमीन के भीतर छिपाकर रखा गया लहन बरामद हुआ, जिसका इस्तेमाल कच्ची शराब बनाने में किया जाना था. टीम ने मौके पर ही करीब 1200 किलो लहन नष्ट करा दिया, ताकि इससे अवैध शराब तैयार न की जा सके.
पहले भी हुई थी कार्रवाई: इससे पहले औरैया शहर की पछैया बस्ती में छापेमारी कर करीब 800 किलो लहन नष्ट किया गया था. ताजा कार्रवाई में 30 लीटर तैयार अवैध कच्ची शराब भी बरामद हुई है. आबकारी विभाग ने मामले में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. आबकारी निरीक्षक भगवान बख्श ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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