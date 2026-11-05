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यूपी में नशे के कारोबार पर पुलिस और आबकारी विभाग का शिकंजा, 70 लाख का गांजा और 30 लाख की शराब बरामद

महराजगंज में नेपाल से हो रही गांजे की बड़ी तस्करी का पर्दाफाश, स्कॉर्पियो से 123 किलो अवैध गांजा बरामद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

महराजगंज/आगरा/औरैया: उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थों और अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने अलग-अलग जिलों में कार्रवाई की है. महराजगंज में भारत-नेपाल सीमा के रास्ते गांजे की तस्करी का खुलासा हुआ है, जहां स्कॉर्पियो से करीब 123 किलो गांजा बरामद किया गया. वहीं, आगरा में पुलिस ने बाजरे की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही 30 लाख रुपये की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी है.

इसके अलावा औरैया में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध कच्ची शराब बनाने के ठिकानों पर छापेमारी कर 30 लीटर शराब और करीब 1200 किलो लहन बरामद किया है.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी. (Video Credit: ETV Bharat) महराजगंज में स्कॉर्पियो से 123 किलो गांजा बरामद: महराजगंज के ठूठीबारी थाना क्षेत्र में पुलिस और एटीएस की संयुक्त टीम ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम ने नौवाबारी के पास घेराबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की. इस दौरान एक स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 1 क्विंटल 22 किलो 975 ग्राम गांजा बरामद हुआ. पुलिस के मुताबिक, बरामद गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 70 लाख रुपये है. नेपाल से गांजा लाकर बिहार में सप्लाई की थी तैयारी: पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में ठूठीबारी पुलिस, एटीएस सिद्धार्थनगर और एटीएस गोरखपुर की टीम ने यह कार्रवाई की. मौके से एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उनकी पहचान कुशीनगर निवासी नैमुन निशा उर्फ जहांतारा और राजेंद्र गौड़ उर्फ रविंद्र के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि गांजे की खेप नेपाल से लाई गई थी और इसे कुशीनगर के रास्ते बिहार पहुंचाने की तैयारी थी. तस्करी के लिए अपनाया जा रहा था अलग तरीका: पुलिस के मुताबिक, चेकिंग के दौरान शक से बचने के लिए आरोपी महिला को भी स्कॉर्पियो में साथ रखते थे. इसके अलावा वाहन पर अलग-अलग स्टीकर, बैनर और झंडे लगाए जाते थे, ताकि उसकी पहचान आसानी से न हो सके. जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार राजेंद्र गौड़ के खिलाफ वर्ष 2020 और 2023 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दो मुकदमे पहले से दर्ज हैं. पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. आगरा में बाजरे की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थी 30 लाख की शराब, एक तस्कर गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat) आगरा में बाजरे की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे शराब: आगरा पुलिस कमिश्नरेट की मलपुरा थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय शराब तस्करी गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से ले जाई जा रही 201 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई जा रही है. शराब को बाजरे की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था. पुलिस ने इस मामले में प्रेम सिंह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. हरियाणा और पंजाब से मंगवाई गई थी शराब: डीसीपी आदित्य सिंह के मुताबिक, पुलिस को हरियाणा से अवैध शराब की खेप आगरा पहुंचने की सूचना मिली थी. इसके बाद मलपुरा थाना पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान बाजरे की बोरियों के नीचे छिपाकर रखी गई शराब की 201 पेटियां बरामद हुईं. पुलिस के अनुसार, यह शराब हरियाणा और पंजाब से मंगवाई गई थी.