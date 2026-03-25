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रुद्रपुर कोर्ट में पहुंचे पति और पत्नी पीड़ित दो मामले, शख्स की पत्नी भागी, महिला ने पति पर लगाया उत्पीड़न का आरोप

रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके कथित साथी पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं एक अन्य मामले में एक विवाहिता ने अपने पति, सास और ससुर पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की कोशिश के गंभीर आरोप लगाए हैं. न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पत्नी और उसके प्रेमी पर पुत्र को ले जाने का आरोप: पहले मामले में जनपद ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर क्षेत्र निवासी शख्स ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी पत्नी एवं अन्य आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रार्थी के अनुसार उसका विवाह वर्ष 2015 में रुद्रपुर स्थित दुर्गा मंदिर में हुआ था. विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ. इस शख्स का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उससे अपने पूर्व वैवाहिक जीवन की जानकारी छिपाई थी. विवाह के बाद में उसका व्यवहार बदलने लगा. उसने बताया कि कुछ समय बाद उसके पड़ोस में रहने आए एक शख्स के साथ उसकी पत्नी के संबंध बन गए. विरोध करने पर प्रार्थी के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई.

प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी पड़ोसी के साथ उसके नाबालिग पुत्र को लेकर घर से चली गई. साथ ही एक लाख रुपये नकद तथा सोने-चांदी के जेवरात भी ले गई. घटना के बाद जब उसने पत्नी के रिश्तेदारों से संपर्क किया तो उन्होंने भी उसके साथ अभद्रता की और धमकी दी. पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि उसकी पत्नी पहले भी कई बार घर से बिना बताए जाती रही है. वापस आने पर विवाद करती थी. उसे अपने पुत्र की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है और आरोप है कि बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है.

पत्नी प्रेमी के साथ गई, पति भर रहा फ्लैट की किस्त: प्रार्थी का कहना है कि उसने अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति भी खरीदी और आवास योजना के तहत फ्लैट दिलाया, जिसकी किश्तें वह खुद भर रहा है. बावजूद इसके उसकी पत्नी उसे छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है. इस संबंध में प्रार्थी ने पहले स्थानीय थाना पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: मामले में कोतवाली रुद्रपुर के प्रभारी निरीक्षक मनोज रतूड़ी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है. उन्होंने कहा कि जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.