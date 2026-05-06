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देहरादून के युवक ने पुलिस पर लगाया टॉर्चर करने का आरोप, कहा चौकी में पीटा, लॉकअप में बंद किया

कोतवाली प्रभारी ने युवक के आरोपों को नकारा, कहा- वो रात 12 बजे के बाद घूमते हुए पकड़ा गया था, स्कूटी के कागज नहीं थे

DOON POLICE ACCUSED OF TORTURE
युवक ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 6, 2026 at 12:25 PM IST

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Updated : May 6, 2026 at 12:47 PM IST

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देहरादून: पौड़ी के सतपुली में पुलिस के कथित टॉर्चर से परेशान युवक की आत्महत्या के बाद देहरादून पुलिस पर भी टॉर्चर और मारपीट के आरोप लगे हैं. जहां नगर कोतवाली क्षेत्र की धारा चौकी में तैनात एक एसआई पर एक युवक ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार रात उसके साथ मारपीट की है. इस कारण उसे दून अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है. घटना के दो दिन बाद युवक और उसके साथियों ने धारा चौकी पर हंगामा भी किया. युवक का आरोप है कि वह धारा चौकी पहुंचने पर भी एसआई ने उसे धमकी दी है.

युवक ने पुलिस पर लगाया टॉर्चर करने का आरोप: जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक सागर ने बताया कि शुक्रवार की रात 10-11 बजे के आसपास अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर दून अस्पताल से दवाई लेकर लौट रहा था. इसी दौरान उसे पुलिस ने रोक लिया और स्कूटी को चेक करने लगे. सागर ने बताया कि इस दौरान मैं साइड में खड़ा हो गया और पुलिस स्कूटी को ले जाने लगी. मैंने उन्हें अपना दवाई का पर्चा और दवाई भी दिखाई थी.

थाने में पीटने और लॉकअप में रखने का आरोप: इसके बाद मैंने अपना फोन निकाल कर वीडियो बनाते हुए उनसे पूछा कि आप हमें क्यों पकड़ रहे हैं. इस पर पुलिस ने मेरा फोन भी छीन लिया और धारा चौकी ले गए. मैंने धारा चौकी पहुंचकर पुलिस से कहा कि फोन वापस कर दें. इस पर धारा चौकी में तैनात एक सिपाही और चौकी प्रभारी ने मारपीट की और चालान भी कर दिया. रात भर थाने में रखा और पीटते रहे.

युवक सागर ने कहा कि धारा 151 में चालान करते वक्त मेरे पर आरोप लगाया गया कि मैंने टेबल पर हाथ मार कर शांति भंग करने का प्रयास किया है. युवक ने कहा इस दौरान में पुलिस से गुहार लगाता रहा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है और मुझे छोड़ दें. फिर भी पुलिस ने मुझे नहीं छोड़ा. इसके बाद वो किसी जानकार व्यक्ति के जरिए एक अस्पताल पहुंचा और वहां पर मेडिकल कराया और अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा.

अगले दिन जमानत पर छूटा युवक: अगले दिन जब वह चौकी में आया तो उसने चौकी इंचार्ज से पूछा कि उसे क्यों पीटा गया. इस पर चौकी इंचार्ज ने कहा कि 'जो तुझसे होता है कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता'. युवक ने कहा कि जब पुलिस ने रात भर लॉकअप में रखा तो अगले दिन मुझे अपनी ज़मानत करानी पड़ी. युवक ने कहा कि सारी बात केवल फोन को लेकर हुई मैं फोन लेने के लिए चौकी आया, लेकिन पुलिस ने मुझे मेरा फोन न देकर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और मेरा दूसरा फोन भी छीन लिया था.

स्थानीय लोगों ने पुलिस से मांगी सफाई: घटना के बाद पीड़ित के आसपास में रहने वाले लोगों में पुलिस को लेकर काफी गुस्सा था. जिसके बाद पीड़ित युवक सागर के साथ कई लोग मिलकर धारा चौकी पहुंचे और पुलिस से घटना के संबंध में बातचीत की. इसके बाद चौकी में भी पुलिस और चौकी पर पहुंचे लोगों में कहासुनी भी हुई. जैसे तैसे पुलिस ने लोगों को शांत कराया और उन्हें उनके घर भेजा. पीड़ित ने इस मामले में खुद को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है. युवक का कहना है कि उसे जानना है थाने में उसके साथ मारपीट क्यों की गई.

कोतवाल ने आरोपों को झूठ बताया: वहीं पीड़ित द्वारा धारा चौकी इंचार्ज पर लगाए गए आरोपों पर नगर कोतवाली नगर प्रभारी हरिओम चौहान ने फोन पर बातचीत में बताया कि-

पुलिस ने करवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत की थी. युवक को 12 के आसपास रात में घूमते हुए पकड़ा गया था. युवक जिस स्कूटी पर घूम रहा था, उसके कागज ना होने के कारण स्कूटी को सीज कर दिया गया था. युवक पुलिस के साथ बदसलूकी की कर रहा था, जिस पर उसे हवालात में बंद किया गया था. उसकी जमानत अगले दिन हुई थी.
-हरिओम चौहान, प्रभारी नगर कोतवाली-

वहीं कोतवाली नगर कोतवाली प्रभारी हरिओम चौहान ने पुलिस द्वारा युवक के साथ की गई मारपीट के आरोपी को खारिज किया है.
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Last Updated : May 6, 2026 at 12:47 PM IST

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