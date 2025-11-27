ETV Bharat / state

देहरादून में फोन पर तलाक-तलाक-तलाक कहा, फिर घर बेचकर शौहर हुआ फरार, पुलिस तलाश में जुटी

दरअसल, नया नगर मेहूवाला निवासी एक नवविवाहिता ने पटेलनगर कोतवाली में एक शिकायत दर्ज कराई है. जिससे उसने बताया कि बीती 10 मई को उसका निकाह नया नगर निवासी एक युवक के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था. शादी के कुछ दिन तो शौहर का व्यवहार ठीक-ठाक रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही शौहर ने उसके साथ लड़ाई-झगड़ा करना शुरू कर दिया.

देहरादून: भले ही तीन तलाक पर कानून बन गया हो, लेकिन अभी भी कई जगहों पर तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला देहरादून से सामने आया है. जहां शौहर ने फोन पर ही अपनी बीबी को तलाक दे दिया. आरोप है कि शौहर घर को बेचकर गायब हो गया है. फिलहाल, पीड़िता की तहरीर के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ पटेलनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

आरोप है कि शौहर मारपीट भी करने लगा. बात-बात पर दहेज को लेकर आए दिन प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. ये भी आरोप है कि पीड़िता को स्कॉर्पियो कार लाने के लिए प्रताड़ित करता था. जबकि, पीड़िता के परिवार वालों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज में बाइक और सोने के जेवर दिए थे. शौहर दहेज में मिले जेवरात और बाइक बेच चुका है.

मारपीट कर बहन के घर छोड़ा, फोन पर कहा- तलाक-तलाक-तलाक: पीड़िता का विवाह मदीना मस्जिद माजरा (देहरादून) निवासी एक शख्स ने उसके (शौहर) साथ कराया था. उसके बाद 2 नवंबर को शौहर ने पीड़िता को मारपीट कर पीड़िता को उसकी बहन के घर छोड़ दिया. उसके बाद फोन पर तीन बार तलाक तलाक-तलाक कह दिया.

शौहर पर मकान बेचने का आरोप: साथ ही बताया है कि शौहर पीड़िता को अपने जीजा और दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता है. पीड़िता ने जब इसका विरोध किया गया तो शौहर ने मारपीट की गई. साथ ही शौहर ने मकान किसी परिचित को बेच दिया गया है. अब पीड़िता का घर भी बिक चुका है.

"पीड़िता की शिकायत के आधार पर कोतवाली पटेलनगर में उसके शौहार समेत दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पीड़ता ने बताया है कि आरोपी घर बेचकर फरार है और पुलिस टीम उनकी तलाश और केस की जांच में जुटी है." अजय सिंह, एसएसपी, देहरादून

