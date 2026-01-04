ETV Bharat / state

गौलापार के जंगल में मिला सड़ा-गला शव, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप

हल्द्वानी: लालकुआं विधानसभा के चोरगलिया थाना क्षेत्र में जगतपुरा के पास जंगल में एक सड़ा गला शव मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई है. आशंका जताई जा रही है कि किसी वन्यजीव का शिकार हुआ हो, लेकिन पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा.

जगतपुर इलाके के जंगल में मिला सड़ा गला शव: दरअसल, चोरगलिया थाना क्षेत्र स्थित गौलापार के जगतपुर इलाके के जंगल में एक शव मिला है, जो सड़ी गली अवस्था में है. शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. फिर ग्रामीणों के सहयोग से सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

शव मिलने की सूचना पर चलाया गया सर्च अभियान: पुलिस के मुताबिक, एक मजदूर ने जंगल में शव पड़े होने की सूचना दी थी. इसके बाद पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जंगल में तलाशी अभियान चलाया. जहां सड़ा गला शव बरामद हुआ.