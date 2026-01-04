ETV Bharat / state

गौलापार के जंगल में मिला सड़ा-गला शव, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप

हल्द्वानी के गौलापार के जंगल से शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 4, 2026 at 5:30 PM IST

हल्द्वानी: लालकुआं विधानसभा के चोरगलिया थाना क्षेत्र में जगतपुरा के पास जंगल में एक सड़ा गला शव मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई है. आशंका जताई जा रही है कि किसी वन्यजीव का शिकार हुआ हो, लेकिन पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा.

जगतपुर इलाके के जंगल में मिला सड़ा गला शव: दरअसल, चोरगलिया थाना क्षेत्र स्थित गौलापार के जगतपुर इलाके के जंगल में एक शव मिला है, जो सड़ी गली अवस्था में है. शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. फिर ग्रामीणों के सहयोग से सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

शव मिलने की सूचना पर चलाया गया सर्च अभियान: पुलिस के मुताबिक, एक मजदूर ने जंगल में शव पड़े होने की सूचना दी थी. इसके बाद पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जंगल में तलाशी अभियान चलाया. जहां सड़ा गला शव बरामद हुआ.

वन्यजीव के शिकार होने की आशंका: शव कुछ समय पुराना बताया जा रहा है. प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि शव को जंगली जानवरों ने नुकसान पहुंचाया हो. हालांकि, शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है. शव डिकंपोज होने लगा था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

गुमशुदगी की जुटाई जा रही जानकारी: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. फिलहाल, मामले की गहन जांच की जा रही है. आसपास के क्षेत्रों में लापता व्यक्तियों के साथ तमाम थाना क्षेत्र में गुमशुदगी की जानकारी जुटाई जा रही है.

"आज दोपहर 12 बजे चोरगलिया थाना पुलिस को जंगल में शव पड़े होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शव क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा हुआ था. प्रथम दृष्टया किसी वन्यजीव की ओर से निवाला बनाया जाना प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौत के कारणों की जानकारी के लिए पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है."- मनोज कत्याल, एसपी सिटी

