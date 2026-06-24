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रुद्रपुर में कार सवार युवक पर जानलेवा हमला, पुरानी रंजिश में दो गोलियां मारी, शीशे ने बचा लिया

पीड़ित के अनुसार हमलावर रुद्रपुर के गावा चौक पर पहले से ही मौजूद था, जैसे ही कार वहां पहुंची आरोपी ने फायरिंग कर दी

RUDRAPUR FIRING
कार पर गोली लगने के निशान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 24, 2026 at 12:32 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने गावा चौक पर उसकी कार को निशाना बनाते हुए दो राउंड फायरिंग की. घटना में युवक बाल-बाल बच गया, जबकि गोलियां कार के शीशों में जा लगीं. पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रुद्रपुर में युवक पर जानलेवा हमला: रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है. यूपी के रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दिबदिबा निवासी एशप्रीत सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई. पीड़ित एशप्रीत सिंह के अनुसार मंगलवार रात वह अपने दोस्तों गुरदीप सिंह और अर्जुन सिंह के साथ कार से रुद्रपुर आया था.

आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी: जब वह गावा चौक के पास पहुंचा, तो वहां पहले से मौजूद जितेन्द्र चौधरी उर्फ विरथ चौधरी अपनी स्कूटी के साथ खड़ा मिला. पीड़ित का आरोप है कि आरोपी पुरानी रंजिश के चलते पहले से ही उनकी निगरानी कर रहा था और मौके की तलाश में था. तहरीर में कहा गया है कि जैसे ही आरोपी ने उन्हें देखा, उसने जान से मारने की नीयत से दो बार फायरिंग कर दी. इस दौरान आरोपी ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए धमकी भी दी कि वह उसे जान से मार देगा.

कार से शीशों पर लगी गोलियां: अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. एशप्रीत सिंह का कहना है कि उसने तत्काल अपनी कार को तेजी से वहां से निकालकर अपनी जान बचाई. हालांकि आरोपी द्वारा चलाई गई दोनों गोलियां उसकी कार के शीशों पर लगीं, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से संपर्क कर पूरी जानकारी दी. फायरिंग में इस्तेमाल की गई गोलियों के निशान अब भी कार पर मौजूद बताए जा रहे हैं. वाहन कोतवाली रुद्रपुर परिसर में खड़ा है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: रुद्रपुर के कोतवाल एसएस अनिल जोशी ने बताया कि-

तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. जांच की जा रही है. पीड़ित ने अपनी शिकायत में आरोपी की पहचान जितेन्द्र चौधरी उर्फ विरथ चौधरी के रूप में करते हुए उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस को आरोपी का मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए रुद्रपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है.
-अनिल जोशी, कोतवाल-

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज: पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है. कार पर लगे गोली के निशानों का परीक्षण कर फॉरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस घटना ने रुद्रपुर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है.
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