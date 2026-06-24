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रुद्रपुर में कार सवार युवक पर जानलेवा हमला, पुरानी रंजिश में दो गोलियां मारी, शीशे ने बचा लिया

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने गावा चौक पर उसकी कार को निशाना बनाते हुए दो राउंड फायरिंग की. घटना में युवक बाल-बाल बच गया, जबकि गोलियां कार के शीशों में जा लगीं. पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रुद्रपुर में युवक पर जानलेवा हमला: रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है. यूपी के रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दिबदिबा निवासी एशप्रीत सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई. पीड़ित एशप्रीत सिंह के अनुसार मंगलवार रात वह अपने दोस्तों गुरदीप सिंह और अर्जुन सिंह के साथ कार से रुद्रपुर आया था.

आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी: जब वह गावा चौक के पास पहुंचा, तो वहां पहले से मौजूद जितेन्द्र चौधरी उर्फ विरथ चौधरी अपनी स्कूटी के साथ खड़ा मिला. पीड़ित का आरोप है कि आरोपी पुरानी रंजिश के चलते पहले से ही उनकी निगरानी कर रहा था और मौके की तलाश में था. तहरीर में कहा गया है कि जैसे ही आरोपी ने उन्हें देखा, उसने जान से मारने की नीयत से दो बार फायरिंग कर दी. इस दौरान आरोपी ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए धमकी भी दी कि वह उसे जान से मार देगा.