रुद्रपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मुरादाबाद का निवासी था
पेड़ पर युवक का शव लटके होने की सूचना पर सीओ घटनास्थल पर पहुंचे, पुलिस की जांच जारी है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 11, 2026 at 7:04 AM IST
रुद्रपुर: कोतवाली क्षेत्र के बिंदुखेड़ा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से इलाके में हड़कंप मच गया. पेड़ से लटका शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मृतक की पहचान धर्मेंद्र निवासी बिलारी, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है.
बिंदुखेड़ा इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत: घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए रुद्रपुर के सीओ प्रशांत कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की. सीओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा होगा और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
पेड़ से लटका मिला शव, सीओ प्रशांत कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया: रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के बिंदुखेड़ा में हुई युवक की संदिग्ध मौत के मामले में रुद्रपुर सीओ प्रशांत कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. सीओ रुद्रपुर ने पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. जानकारी के अनुसार बिंदुखेड़ा में युवक की पेड़ से लटकी लाश मिली थी. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और शव के शिनाख्त के प्रयास किए थे.
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला था युवक: तहकीकात के बाद मृतक की शिनाख्त धर्मेंद्र बिलारी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई थी. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव धर्मेंद्र के परिजनों को सौंप दिया था. मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, जिसके बाद रुद्रपुर के सीओ प्रशांत कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की. उन्होंने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: रुद्रपुर में सड़क किनारे मिली लाश, शरीर पर मिले चोट के निशान, पुलिस मामले की जांच में जुटी