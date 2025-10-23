उत्तराखंड में यहां पेड़ पर लटका मिला ठेकेदार का शव, बिहार में इंतजार करती रह गई पत्नी
उत्तराखंड के टिहरी में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला ठेकेदार का शव, हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2025 at 8:40 PM IST
टिहरी: उत्तराखंड के टिहरी में गजा-चाका मोटर मार्ग पर मातृछाया सदन के पास बिहार के रहने वाले ठेकेदार का शव मिला है. यह शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला है. ठेकेदार तीन सालों से गजा में किराए के कमरे में रहकर मजदूरों के साथ मकान बनाने का काम करता था. वहीं, अब पुलिस मामले में आत्महत्या या हत्या के एंगल से जांच में जुट गई है.
पेड़ पर लटक मिला ठेकेदार का शव: जानकारी के मुताबिक, बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले 40 वर्षीय ठेकेदार तैयज आलम का शव सड़क से कुछ ऊपर एक पेड़ पर लटक मिला है. आलम बुधवार की शाम को अचानक गायब हो गया था. जब रात तक कमरे पर नहीं लौटा तो उसके साथ काम करने वाले मजदूर बेचैन हो उठे. उन्होंने गजा पुलिस चौकी में गुमशुदगी की सूचना दी और खुद भी उसे आसपास तलाशने निकल पड़े.
आलम की मौत के बाद शोक में डूबे मजदूर: देर शाम चाका रोड पर सड़क किनारे उसकी बाइक खड़ी मिली. जबकि, कुछ ही दूरी पर ऊपर पेड़ पर लटकता उसका शव दिखा. आलम का यह दृश्य देखकर मजदूरों के कदम ठिठक गए. कोई समझ नहीं पा रहा था कि मेहनत-मजदूरी से अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाला सीधा-सादा इंसान आखिर इस हाल में कैसे पहुंच गया?
3 साल पहले टिहरी आया था आलम: तैयज आलम मूल रूप से बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के बागीचा गांव का निवासी था. उसकी पत्नी अंसारी बेगम और बच्चे आज भी वहीं रहते हैं. तीन साल पहले रोजी-रोटी की तलाश में वो उत्तराखंड आया था और गजा में रहकर मकानों की ठेकेदारी करने लगा, लेकिन अब उसकी लाश मिली है.
परिवार में मचा कोहराम: वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. ताकि, मौत की असली वजह का पता चल सके. उधर, आलम की मौत की खबर पाते ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा है. आलम के साथ काम करने वाले मजदूर भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं. ऐसे कैसे हो गया?
"मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है. जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह हत्या है या आत्महत्या. फिलहाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है."- मनीष नेगी, गजा पुलिस चौकी प्रभारी
