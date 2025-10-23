ETV Bharat / state

उत्तराखंड में यहां पेड़ पर लटका मिला ठेकेदार का शव, बिहार में इंतजार करती रह गई पत्नी

टिहरी: उत्तराखंड के टिहरी में गजा-चाका मोटर मार्ग पर मातृछाया सदन के पास बिहार के रहने वाले ठेकेदार का शव मिला है. यह शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला है. ठेकेदार तीन सालों से गजा में किराए के कमरे में रहकर मजदूरों के साथ मकान बनाने का काम करता था. वहीं, अब पुलिस मामले में आत्महत्या या हत्या के एंगल से जांच में जुट गई है.

पेड़ पर लटक मिला ठेकेदार का शव: जानकारी के मुताबिक, बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले 40 वर्षीय ठेकेदार तैयज आलम का शव सड़क से कुछ ऊपर एक पेड़ पर लटक मिला है. आलम बुधवार की शाम को अचानक गायब हो गया था. जब रात तक कमरे पर नहीं लौटा तो उसके साथ काम करने वाले मजदूर बेचैन हो उठे. उन्होंने गजा पुलिस चौकी में गुमशुदगी की सूचना दी और खुद भी उसे आसपास तलाशने निकल पड़े.

आलम की मौत के बाद शोक में डूबे मजदूर: देर शाम चाका रोड पर सड़क किनारे उसकी बाइक खड़ी मिली. जबकि, कुछ ही दूरी पर ऊपर पेड़ पर लटकता उसका शव दिखा. आलम का यह दृश्य देखकर मजदूरों के कदम ठिठक गए. कोई समझ नहीं पा रहा था कि मेहनत-मजदूरी से अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाला सीधा-सादा इंसान आखिर इस हाल में कैसे पहुंच गया?