क्राइम न्यूज: चिरमिरी के गोदरीपारा तालाब में मिली लाश, नशा सप्लाई करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार
मृतक युवक की पहचान पुलिस ने कर ली है, मृतक नशे का आदि था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 14, 2026 at 10:55 AM IST
एमसीबी: शनिवार को चिरमिरी इलाके में दो बड़ी वारदातें सामने आई. पहली घटना चिरमिरी नगर निगम इलाके के वार्ड नंबर 34 गोदरीपारा तालाब की है जहां से एक शव बरामद किया गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला. शव की पहचान पुलिस ने कर ली है. दूसरी घटना भी चिरमिरी की है जहां नशीली दवाओं की अवैध बिक्री करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों के पास से नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की है. पकड़े गए दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है.
तालाब से मिली लाश
चिरमिरी पुलिस ने बताया कि एसईसीएल कोल माइंस के समीप स्थित तुर्रा और तालाब में स्थानीय लोग नहाने एवं पानी लेने जाते हैं. शनिवार को जब कुछ लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने पास के तालाब के पानी में एक युवक का शव देखा. शव देखते ही लोगों में दहशत का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना चिरमिरी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही चिरमिरी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान वार्ड क्रमांक 34 निवासी अजय सिंह के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक नशे का आदी था. पुलिस का प्रथम दृष्टया मानना है कि युवक की मौत पानी में डूबने से हो सकती है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.
शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है और पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पीएम रिपोर्ट से साफ हो पाएगा कि मौत की वजह क्या है: चंद्रभान सिंह, जांच अधिकारी, चिरमिरी
नशे के सौदागर गिरफ्तार
शनिवार को चिरमिरी पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान नशीली दवाओं अवैध तरीके से सप्लाई करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
जिले में नशे के अवैध कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा. नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी: विजय सिंह, थाना प्रभारी चिरमिरी
नशे के खिलाफ अभियान
पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर जिलेभर में नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत थाना चिरमिरी पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर लगातार नजर रखी जा रही थी. पुलिस ने पूर्व में नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की थी. जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि युवाओं तक नशीले इंजेक्शन पहुंचाने का अवैध कारोबार संगठित तरीके से संचालित किया जा रहा है. इस मामले में फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी थी. इसी बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रॉबिन सिंह और एहसान खान उर्फ अमन खान को गिरफ्तार किया. जांच में दोनों आरोपियों की भूमिका नशीले इंजेक्शनों की अवैध खरीद-फरोख्त और सप्लाई में सामने आई है.
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