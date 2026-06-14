ETV Bharat / state

क्राइम न्यूज: चिरमिरी के गोदरीपारा तालाब में मिली लाश, नशा सप्लाई करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

एमसीबी: शनिवार को चिरमिरी इलाके में दो बड़ी वारदातें सामने आई. पहली घटना चिरमिरी नगर निगम इलाके के वार्ड नंबर 34 गोदरीपारा तालाब की है जहां से एक शव बरामद किया गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला. शव की पहचान पुलिस ने कर ली है. दूसरी घटना भी चिरमिरी की है जहां नशीली दवाओं की अवैध बिक्री करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों के पास से नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की है. पकड़े गए दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है.



तालाब से मिली लाश

चिरमिरी पुलिस ने बताया कि एसईसीएल कोल माइंस के समीप स्थित तुर्रा और तालाब में स्थानीय लोग नहाने एवं पानी लेने जाते हैं. शनिवार को जब कुछ लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने पास के तालाब के पानी में एक युवक का शव देखा. शव देखते ही लोगों में दहशत का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना चिरमिरी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही चिरमिरी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान वार्ड क्रमांक 34 निवासी अजय सिंह के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक नशे का आदी था. पुलिस का प्रथम दृष्टया मानना है कि युवक की मौत पानी में डूबने से हो सकती है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.