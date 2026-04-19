फर्जी आर्मी जवान बनकर चमोली की युवती को फंसाया, प्राइवेट फोटो-वीडियो से ब्लैकमेल कर ठगे 1 लाख रुपए
अगर आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान, फेसबुक फ्रेंड ने फर्जी आर्मी जवान बताकर युवती की इज्जत की नीलाम
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 19, 2026 at 5:32 PM IST
चमोली: सेना का फर्जी जवान बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाने, फिर उनकी निजी तस्वीरों के दम पर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है. आरोपी को कर्णप्रयाग पुलिस ने रुड़की के ढंडेरा से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने युवती की प्राइवेट फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया, फिर 1 लाख रुपए ठग लिए.
दरअसल, बीती 17 अप्रैल को पीड़ित युवती ने कर्णप्रयाग कोतवाली में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें युवती ने बताया था कि साल 2024 में उसकी फेसबुक के माध्यम से रुड़की निवासी एक युवक से दोस्ती हुई. दोस्ती इतनी बढ़ गई कि दोनों ने मिलने का प्लान बनाया. जिसके तहत साल 2025 में उसकी रुड़की रेलवे स्टेशन पर युवक से मुलाकात हो हुई.
जहां युवक ने अपना नाम कुलदीप भंडारी बताते हुए खुद को आर्मी में कार्यरत बताया. युवती ने बताया कि उसने आरोपी के झांसे में आकर अपनी निजी फोटो एवं वीडियो उसके साथ साझा कर दी. इसके बाद आरोपी ने इन निजी फोटो-वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा. इतना ही नहीं इसके एवज में वो पैसों की डिमांड करने लगा.
फेसबुक पर फर्जी आर्मी जवान बनकर युवती को फंसाया, निजी फोटो-वीडियो से ब्लैकमेल कर ₹1 लाख ठगे—पुलिस ने 24 घंटे में दबोचा pic.twitter.com/5OI8nMIGxB— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) April 19, 2026
ऐसे में डर कर युवती ने आरोपी के खाते में एक लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए. पीड़िता की शिकायत मिलते ही चमोली पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद कोतवाली कर्णप्रयाग में बीएनएस की नई धाराओं 78 (2), 308 (4), 351 (3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.
साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग त्रिवेंद्र सिंह राणा और प्रभारी निरीक्षक विनोद थपलियाल के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन रुड़की क्षेत्र के ढंडेरा में ट्रेस की.
इसी कड़ी में टीम ने 18 अप्रैल को आरोपी कुलदीप भंडारी को ढंडेरा से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामद कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है. गिरफ्तार आरोपी को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद 14 दिन की रिमांड के लिए न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर्णप्रयाग के समक्ष पेश किया जा रहा है.
गिरफ्तार आरोपी का नाम-
- कुलदीप भंडारी पुत्र रमेश सिंह (उम्र 22 वर्ष) निवासी ढंडेरा, रुड़की (हरिद्वार)
चमोली पुलिस की अपील
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