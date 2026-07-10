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एग्जाम सेंटर से किया छात्रा का अपहरण, भाभी ने पिलाया नशीला पदार्थ, देवर पर दुष्कर्म का आरोप

हरिद्वार में युवती से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज, जानिए पूरा आरोप

Girl Student Raped in Haridwar
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 10, 2026 at 3:36 PM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की एक छात्रा ने एक युवक पर बेहोश कर यौन शोषण करने, आपत्तिजनक फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने के साथ ही जबरन शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. युवती का आरोप है कि आरोपी की भाभी ने भी पूरी साजिश में उसका साथ दिया. वहीं, कोर्ट के आदेश पर ज्वालापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की 19 साल की एक युवती ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है. जिसमें उसने बताया है कि कुछ समय पहले उसकी जान पहचान पांवधोई क्षेत्र की रहने वाली एक महिला से हुई थी. धीरे धीरे उनकी जान पहचान बढ़ने लगी, तो महिला ने उसे अपने घर बुलाना शुरू किया. आरोप है कि महिला ने युवती पर अपने देवर उवेश से दोस्ती करने का दबाव बनाया, लेकिन युवती ने दोस्ती करने से इनकार कर दिया.

भाभी ने अपने देवर को थमा दिया युवती का नंबर: इनकार करने के बावजूद महिला ने उसका मोबाइल नंबर अपने देवर को दे दिया. इसके बाद युवक लगातार फोन करने लगा और स्कूल के बाहर पहुंचकर दोस्ती के लिए दबाव बनाने लगा. युवती ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर परिवार समेत उसे जान से मारने की धमकी दी गई.

बोर्ड परीक्षा देकर निकली थी, तभी आरोपी धमकाकर बाइक में बैठाकर ले गया: पीड़ित युवती के मुताबिक, बीती 16 मार्च को बोर्ड परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकलने के बाद आरोपी उवेश ने धमकाकर उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया, फिर अपनी भाभी के घर ले गया. जहां उसे पानी पिलाया गया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई.

भाभी के घर पर किया दुष्कर्म, अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाए: होश आने पर उसे अपने साथ दुष्कर्म होने का पता चला. इसी बीच उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बनाए गए. जिसे दिखाकर किसी से शिकायत करने पर बदनाम करने और जान से मरवाने की धमकी भी दी गई.

वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मांगी रकम: आरोप है कि इसके बाद आरोपी युवक उसे रोशनाबाद ले गया, जहां कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराए और एक वीडियो भी बनवाया. बाद में शादी का दबाव बनाया, फिर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 50 हजार रुपए की मांग की गई. युवती का आरोप है कि पहले पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसे सीजेएम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी.

"मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जिसके बाद मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है."- चंद्रभान सिंह अधिकारी, ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी

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