महिला को मारपीट कर घर से निकाला, ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज, जमीन कब्जाने के मामले में भी केस

लक्सरः हरिद्वार जिले के लक्सर में महिला के साथ मारपीट कर उसे घर से निकालने का मामला सामने आया है. महिला की तहरीर पर पुलिस ने उसके सास और ससुर समेत ससुराल पक्ष के 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं, एक महिला ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महिला के साथ मारपीट कर घर से निकालने का आरोप: दरअसल, लक्सर के एक गांव की महिला ने पुलिस में एक तहरीर दी है. जिसमें महिला ने बताया कि उसकी शादी साल 2018 में बुग्गावाला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ हुई थी. शादी में उसके परिजनों ने अपनी हैसियत से ज्यादा दान दहेज दिया था.

पीड़िता का कहना है कि उसका पति नशे का आदी था. इससे उसके परिजन भी उसके पति से नाराज रहते थे. उन्होंने कई बार उसे घर से भी निकाला. इस बीच साल 2025 में उसने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया. महिला के मुताबिक, बीती 30 अगस्त 2025 को उसके बच्चों की तबीयत खराब होने पर उन्हें सहारनपुर में भर्ती कराया गया था.

स्वस्थ होने पर 2 सितंबर को दोनों बच्चों को लेकर वो घर लौटी थी. इसी दिन शाम को उसके पति की तबीयत बिगड़ गई. चंडीगढ़ के अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पति की मौत के बाद ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे और एक महीने के बाद ही उन्होंने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया.