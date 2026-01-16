महिला को मारपीट कर घर से निकाला, ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज, जमीन कब्जाने के मामले में भी केस
लक्सर में महिला के साथ मारपीट कर घर से निकालने और जमीन कब्जाने के दो मामले सामने आए हैं.जिस पर केस दर्ज हो गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 16, 2026 at 2:59 PM IST
लक्सरः हरिद्वार जिले के लक्सर में महिला के साथ मारपीट कर उसे घर से निकालने का मामला सामने आया है. महिला की तहरीर पर पुलिस ने उसके सास और ससुर समेत ससुराल पक्ष के 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं, एक महिला ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
महिला के साथ मारपीट कर घर से निकालने का आरोप: दरअसल, लक्सर के एक गांव की महिला ने पुलिस में एक तहरीर दी है. जिसमें महिला ने बताया कि उसकी शादी साल 2018 में बुग्गावाला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ हुई थी. शादी में उसके परिजनों ने अपनी हैसियत से ज्यादा दान दहेज दिया था.
पीड़िता का कहना है कि उसका पति नशे का आदी था. इससे उसके परिजन भी उसके पति से नाराज रहते थे. उन्होंने कई बार उसे घर से भी निकाला. इस बीच साल 2025 में उसने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया. महिला के मुताबिक, बीती 30 अगस्त 2025 को उसके बच्चों की तबीयत खराब होने पर उन्हें सहारनपुर में भर्ती कराया गया था.
स्वस्थ होने पर 2 सितंबर को दोनों बच्चों को लेकर वो घर लौटी थी. इसी दिन शाम को उसके पति की तबीयत बिगड़ गई. चंडीगढ़ के अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पति की मौत के बाद ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे और एक महीने के बाद ही उन्होंने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया.
इतना ही नहीं आरोपियों ने उसके बेटे को भी जबरन छीनकर अपने पास रख लिया. वो अपनी बेटी के साथ मायके में रह रही है. उधर, पुलिस ने महिला की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है.
"महिला की तहरीर पर उसकी सास, ससुर, नंदोई, ननंद, बुआ, फूफा, चाची समेत अन्य महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."- राजीव रौथाण, कोतवाली प्रभारी, लक्सर
महिला ने जमीन कब्जाने का लगाया आरोप: वहीं, लक्सर में एक महिला ने कुछ लोगों पर अपनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. महिला ने पुलिस को तहरीर में बताया कि गांव के पास ही उसकी भूमि है. यह भूमि उसने खरीदी थी. जिसकी रजिस्ट्री उसके नाम पर है.
आरोप है कि हाल में ही गांव के कुछ युवकों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसकी जमीन को अपना बताकर कुछ अन्य लोगों के नाम एग्रीमेंट कर दिया. उन्हें पता लगा तो वो चकबंदी न्यायालय गईं. जिस पर न्यायालय ने जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी. आरोप है कि इसके बाद भी दूसरे पक्ष से मिलकर इस भूमि का बैनामा कर दिया गया.
"महिला की तहरीर पर दाबकी निवासी 4 युवक और लक्सर निवासी 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पूरे मामले की बारीकी की से जांच की जा रही है."- राजीव रौथाण, कोतवाली प्रभारी, लक्सर
