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मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने धरती को कहा अलविदा, पत्नी समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक युवक की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है. मृतक के भाई ने पत्नी, सास-ससुर और एक अन्य युवक पर लगातार मानसिक प्रताड़ना, अवैध संबंधों एवं उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला? पुलिस के मुताबिक, रुद्रपुर के आदर्श कॉलोनी निवासी तरुण ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक तहरीर दी है. जिसमें उन्होंने बताया है कि उसके बड़े भाई कपिल उर्फ शेरू ने 10 मई 2026 की शाम करीब 7 बजे कथित तौर आत्महत्या कर ली थी.

तहरीर में बताया गया है कि कपिल का प्रेम विवाह 10 सितंबर 2021 को रुद्रपुर के आनंद विहार निवासी एक युवती से हुआ. शादी के कुछ समय बाद से ही वैवाहिक जीवन में तनाव शुरू हो गया था. आरोप है कि पत्नी और उसके परिजन उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे.

पत्नी के एक युवक से अवैध संबंध के आरोप: तहरीर के अनुसार, आत्महत्या से करीब एक घंटे पहले कपिल ने अपने भाई तरुण और बहन से बातचीत कर अपनी मानसिक पीड़ा साझा की थी. उसने कथित तौर पर बताया था कि पिछले करीब एक साल से उसकी पत्नी के रमन नाम के युवक के साथ अवैध संबंध हैं.

लंबे समय से मानसिक तनाव में था कपिल: इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद होता था और वो लंबे समय से मानसिक तनाव में जी रहा था. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उसकी पत्नी, ससुर, सास और युवक रमन लगातार कपिल पर मानसिक दबाव बनाते थे.