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ऋषिकेश में प्रॉपर्टी डीलर बाप-बेटे पर रेप का मुकदमा दर्ज, दोनों फरार, एक अन्य आरोपी गिरफ्तार

ऋषिकेश में रसूखदार रियल स्टेट कारोबारी पिता-पुत्र पर महिला से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है.मामले में आरोपियों के दोस्त को गिरफ्तार किया गया है.

RISHIKEH WOMAN RAPE CASE
पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 5, 2026 at 6:58 PM IST

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ऋषिकेश: तीर्थनगरी ऋषिकेश में एक महिला की तहरीर पर पुलिस ने तीन रसूखदार प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी देने जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि, पिता-पुत्र फरार हैं.

साल 2021 से कर रहे थे महिला का शोषण: पीड़िता की ओर से पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, शोषण का यह सिलसिला साल 2021 से चल रहा था. महिला का आरोप है कि उसके पति के व्यापारिक साझेदार मनजीत जौहर, उसके बेटे मानव जौहर और उनके पार्टनर कुशाग्र शर्मा (रोमी) ने उसकी मजबूरी एवं पारिवारिक स्थिति का फायदा उठाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया.

एक पेंट हाउस में ले गया था पति: पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पति इन आरोपियों को अपना 'भगवान' की तरह मानते थे और घर चलाने का जरिया बताते थे. आरोप है कि जनवरी 2022 में मनजीत जौहर ने घर में घुसकर पहली बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. सास को बताने पर भी कोई मदद नहीं मिली. आरोप है कि इसके बाद फरवरी 2023 में पति खुद पीड़िता को एक पेंट हाउस में ले गया.

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आरोपी को ले जाती पुलिस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

विभिन्न होटलों में ले जाकर बार-बार किया दुष्कर्म: जहां आरोप है कि मानव जौहर ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दरिंदगी की और अश्लील फोटो खींचे. इसके बाद कुशाग्र शर्मा (रोमी) ने उन तस्वीरों के जरिए पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू किया. उसे देहरादून और ऋषिकेश के विभिन्न होटलों में ले जाकर बार-बार दुष्कर्म किया. पीड़िता ने अब तक चुप रहने की वजह बताते हुए कहा कि आरोपी उसे बार-बार उसके बीमार पिता और उसकी इकलौती बेटी को जान से मारने की धमकी देते थे.

आरोपी पीड़िता को देते थे धमकी: पीड़िता के मुताबिक, आरोपी कहते थे कि उसके परिवार को ऐसी जगह ठिकाने लगा देंगे कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा. आखिरकार मानसिक रूप से टूट चुकी पीड़िता ने अपनी बहन को आपबीती सुनाई, जिसके बाद हिम्मत जुटाकर वो पुलिस के पास पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ़ दुष्कर्म, गलत तरीके से बंधक बनाने और धमकाने के मामले में केस दर्ज किया है.

एक आरोपी कुशाग्र शर्मा गिरफ्तार, बाप-बेटे चल रहे फरार: पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही आरोपी कुशाग्र शर्मा (रोमी) को उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य फरार आरोपियों में मनजीत जौहर और मानव जौहर की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. जल्द ही उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

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