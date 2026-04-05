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ऋषिकेश में प्रॉपर्टी डीलर बाप-बेटे पर रेप का मुकदमा दर्ज, दोनों फरार, एक अन्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

ऋषिकेश: तीर्थनगरी ऋषिकेश में एक महिला की तहरीर पर पुलिस ने तीन रसूखदार प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी देने जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि, पिता-पुत्र फरार हैं. साल 2021 से कर रहे थे महिला का शोषण: पीड़िता की ओर से पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, शोषण का यह सिलसिला साल 2021 से चल रहा था. महिला का आरोप है कि उसके पति के व्यापारिक साझेदार मनजीत जौहर, उसके बेटे मानव जौहर और उनके पार्टनर कुशाग्र शर्मा (रोमी) ने उसकी मजबूरी एवं पारिवारिक स्थिति का फायदा उठाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. एक पेंट हाउस में ले गया था पति: पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पति इन आरोपियों को अपना 'भगवान' की तरह मानते थे और घर चलाने का जरिया बताते थे. आरोप है कि जनवरी 2022 में मनजीत जौहर ने घर में घुसकर पहली बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. सास को बताने पर भी कोई मदद नहीं मिली. आरोप है कि इसके बाद फरवरी 2023 में पति खुद पीड़िता को एक पेंट हाउस में ले गया. आरोपी को ले जाती पुलिस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)