देहरादून में दपंति को कुचलने वाले कार चालक पर केस दर्ज, पति की हुई मौत तो पत्नी का चल रहा उपचार

देहरादून: प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेज रफ्तार से जा रही कार ने कोरियर की डिलीवरी करने वाले स्कूटी चालक पति-पत्नी को कुचल दिया. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां पति की मौत हो गई. जबकि, पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं. जिसका इस वक्त अस्पताल में उपचार चल रहा है. वहीं, मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

दरअसल, बीती 24 नवंबर को गोरखपुर चौक निवासी प्रमोद कुमार ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका भाई विनोद कुमार और भाभी पूनम पाल कोरियर का काम करते थे. 22 नवंबर की शाम 8 बजे दोनों अपना काम खत्म करके घर की तरफ आ रहे थे. उसी दौरान फन एंड फूड वाटर पार्क नंदा की चौकी गेट के पास गलत दिशा में तेज रफ्तार से आ रही एक्सयूवी कार ने उन्हें टक्कर मार दी.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर लगने के बाद आरोपी वाहन चालक उन्हें घसीटते हुए ले गया और फिर घटनास्थल से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में दोनों को उप जिला अस्पताल (प्रेमनगर) लाया. जहां हालत गंभीर होने पर अस्पताल ने दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया. इलाज के दौरान उनके भाई विनोद कुमार की 23 नवंबर को मौत हो गई. जबकि, उनकी भाभी का इलाज चल रहा है.