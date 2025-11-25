ETV Bharat / state

देहरादून में दपंति को कुचलने वाले कार चालक पर केस दर्ज, पति की हुई मौत तो पत्नी का चल रहा उपचार

देहरादून में तेज रफ्तार कार चालक ने दंपत्ति को कुचला, पति की हुई मौत, पत्नी का चल रहा है इलाज,अब कार चालक पर केस दर्ज

DEHRADUN CAR CRUSHED COUPLE
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 25, 2025 at 7:58 PM IST

2 Min Read
देहरादून: प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेज रफ्तार से जा रही कार ने कोरियर की डिलीवरी करने वाले स्कूटी चालक पति-पत्नी को कुचल दिया. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां पति की मौत हो गई. जबकि, पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं. जिसका इस वक्त अस्पताल में उपचार चल रहा है. वहीं, मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

दरअसल, बीती 24 नवंबर को गोरखपुर चौक निवासी प्रमोद कुमार ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका भाई विनोद कुमार और भाभी पूनम पाल कोरियर का काम करते थे. 22 नवंबर की शाम 8 बजे दोनों अपना काम खत्म करके घर की तरफ आ रहे थे. उसी दौरान फन एंड फूड वाटर पार्क नंदा की चौकी गेट के पास गलत दिशा में तेज रफ्तार से आ रही एक्सयूवी कार ने उन्हें टक्कर मार दी.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर लगने के बाद आरोपी वाहन चालक उन्हें घसीटते हुए ले गया और फिर घटनास्थल से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में दोनों को उप जिला अस्पताल (प्रेमनगर) लाया. जहां हालत गंभीर होने पर अस्पताल ने दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया. इलाज के दौरान उनके भाई विनोद कुमार की 23 नवंबर को मौत हो गई. जबकि, उनकी भाभी का इलाज चल रहा है.

मृतक विनोद कुमार के हैं 3 बच्चे: बताया जा रहा कि विनोद कुमार के तीन बच्चे हैं, इनमें दो बेटियां और एक बेटा है. आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के चलते वो दिन में स्कूल बस और शाम के समय पत्नी के साथ कोरियर का काम करते थे. घटना के बाद परिवार के सामने आर्थिकी का संकट पैदा हो गया है. क्योंकि, विनोद कुमार की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है, जो कि अस्पताल में उपचाराधीन है.

"हादसे के बाद आरोपी चालक कार को घटनास्थल से कुछ दूरी पर छोड़कर फरार हो गया. पुलिस अब आरोपी कार चालक की तलाश में जुट गई है. वाहन हरियाणा में रजिस्टर्ड है, ऐसे में मालिक का पता करने के लिए एक टीम हरियाणा भेजी गई है. साथ ही आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा."- कुंदन राम, प्रेमनगर थाना प्रभारी

