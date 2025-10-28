ETV Bharat / state

उत्तराखंड में यहां शिक्षिका का मिला जला हुआ शव, केयरटेकर से पूछताछ जारी

दरअसल, रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक बंद घर में महिला का जला हुआ शव मिला. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है. बताया जा रहा है कि महिला के साथ एक व्यक्ति केयरटेकर के रूप में 14-15 सालों से रह रहा था. जो रुद्रपुर में एक होटल चलाता है. फिलहाल, पुलिस केयरटेकर से पूछताछ कर रही है.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के कौशल्या फेज 2 कॉलोनी स्थित एक घर में महिला का जला हुआ शव मिला है. जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. महिला 14-15 सालों से एक व्यक्ति (केयरटेकर) के साथ घर में रहती थी. महिला किच्छा स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी और कुछ समय से बीमार चल रही थी. पुलिस ने केयरटेकर को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है. साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

किच्छा सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी महिला: जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से अल्मोड़ा की निवासी महिला किच्छा स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी. बताया जा रहा है महिला यूपी निवासी केयरटेकर विवाहित अजय मिश्रा के साथ रहती थी. अजय मिश्रा दक्ष चौराहे पर होटल चलाता है. मंगलवार सुबह वो घर के मुख्य गेट पर ताला मार कर होटल चला गया था. घर पर महिला अकेली थी.

दोपहर को जब केयरटेकर अजय मिश्रा घर पहुंचा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था. जैसे ही उसने जोर लगा कर दरवाजा खोला तो सामने महिला का जला हुआ शव पड़ा हुआ था. शोर सुन आसपास के लोग भी जमा हो गए. जिसके बाद सोसायटी के पदाधिकारियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी. सूचना मिलते ही रुद्रपुर कोतवाली पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए.

शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार चल रही थी महिला: पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस टीम को पता चला कि महिला काफी लंबे वक्त से शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार चल रही थी. हालांकि, कॉलोनी वासियों ने केयरटेकर पर महिला की हत्या कर शव जलाने का आरोप लगाया है. फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतजार में है.

"मामला संदिग्ध है. केयरटेकर अजय मिश्रा से पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. फिलहाल, मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है."- नवीन बुधानी, एसएसआई, रुद्रपुर कोतवाली

