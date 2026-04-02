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'जहां भी मिलेगा, वहीं मार देंगे', रामनगर में युवक को घेरकर पीटने के बाद दी धमकी

रामनगर में एक युवक को 6 लोगों ने अकेले पाकर पिटाई कर दी, आरोप है कि दबंगों ने इस दौरान फायरिंग कर दहशत भी फैलाई

YOUTH BEATEN UP IN RAMNAGAR
युवक को धमकी (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 2, 2026 at 11:25 AM IST

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रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में एक युवक के साथ मारपीट, धमकी और कथित हवाई फायरिंग का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पीड़ित ने कुछ युवकों पर उसे घेरकर अभद्रता करने, जान से मारने की धमकी देने और हथियार दिखाकर डराने का आरोप लगाया है. मामले में पुलिस को तहरीर दे दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है.

रामनगर में युवक को घेरकर मारपीट: रामनगर के गूलरघट्टी निवासी युवक सानू ने बताया कि मंगलवार शाम वह एक बर्गर ठेले पर खड़ा था. इसी दौरान 6 युवक वहां पहुंचे और उसके साथ धक्का-मुक्की शुरू कर पिटाई कर दी. पीड़ित के अनुसार आरोपियों में जैनू, सरान, इसान पव्वा और सुजल नाम के युवक शामिल थे, जबकि उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद थे. उसने बताया कि सभी युवक दो वाहनों में सवार होकर आए थे.

जान से मारने की दी धमकी: सानू का आरोप है कि युवकों ने उसके साथ बदसलूकी करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई. उसने कहा कि आरोपियों ने हवाई फायरिंग भी की और खुलेआम कहा कि 'जहां भी मिलेगा, वहीं मार देंगे'. पीड़ित के अनुसार आरोपियों के पास असलहे भी थे और वे लगातार उसे डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे थे.

धमकी देने वाले युवकों में यूपी के भी शामिल: पीड़ित ने बताया कि घटना के बाद उसने देर रात करीब 2 बजे पुलिस को सूचना दी थी और अब लिखित तहरीर भी दे दी है. उसका कहना है कि उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है. उसने यह भी कहा कि आरोपियों में कुछ युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि उसके साथ उनका पहले किसी प्रकार का व्यक्तिगत विवाद नहीं था.

पुलिस कर रही मामले की जांच: वहीं मामले में रामनगर कोतवाल सुशील कुमार ने कहा कि-

घटना पुलिस के संज्ञान में है. संबंधित युवकों की तलाश की जा रही है. मामले की जांच के बाद तत्काल मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
-सुशील कुमार, कोतवाल, रामनगर-

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