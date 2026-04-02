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'जहां भी मिलेगा, वहीं मार देंगे', रामनगर में युवक को घेरकर पीटने के बाद दी धमकी

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में एक युवक के साथ मारपीट, धमकी और कथित हवाई फायरिंग का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पीड़ित ने कुछ युवकों पर उसे घेरकर अभद्रता करने, जान से मारने की धमकी देने और हथियार दिखाकर डराने का आरोप लगाया है. मामले में पुलिस को तहरीर दे दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है.

रामनगर में युवक को घेरकर मारपीट: रामनगर के गूलरघट्टी निवासी युवक सानू ने बताया कि मंगलवार शाम वह एक बर्गर ठेले पर खड़ा था. इसी दौरान 6 युवक वहां पहुंचे और उसके साथ धक्का-मुक्की शुरू कर पिटाई कर दी. पीड़ित के अनुसार आरोपियों में जैनू, सरान, इसान पव्वा और सुजल नाम के युवक शामिल थे, जबकि उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद थे. उसने बताया कि सभी युवक दो वाहनों में सवार होकर आए थे.

जान से मारने की दी धमकी: सानू का आरोप है कि युवकों ने उसके साथ बदसलूकी करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई. उसने कहा कि आरोपियों ने हवाई फायरिंग भी की और खुलेआम कहा कि 'जहां भी मिलेगा, वहीं मार देंगे'. पीड़ित के अनुसार आरोपियों के पास असलहे भी थे और वे लगातार उसे डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे थे.