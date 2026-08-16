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कोरिया के चरचा में युवती की मिली लाश, महासमुंद के मुडमार बांध में डूबा युवक

एसईसीएल कॉलोनी में युवती ने घातक कदम क्यों उठाया ये पता नहीं चला पाया है. महासमुंद में डूबे युवक को गोताखोरों की टीम ने निकाला.

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कोरिया के चरचा में युवती की मिली लाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 16, 2026 at 1:33 PM IST

3 Min Read
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कोरिया/महासमुंद: चरचा कॉलरी इलाके में 21 साल की युवती की लाश उसके ही घर से मिली है. शुरुआती जांच में ये बताया जा रहा है कि युवती ने खुद ही ये घातक कदम उठाया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है. पुलिस हर एंगल से ये जांच कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मौत किस वजह से हुई.

21 साल की युवती ने उठाया घातक कदम

पुलिस परिवार वालों से भी इस संबंध में पूछताछ कर रही है. जांच में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसलिए मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है. पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि मौत का समय और असली वजह क्या है.

आत्महत्या नहीं है समाधान

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बांध में नहाने के दौरान डूबा युवक

मुडमार बांध में नहाने के दौरान युवक गहरे पानी में चल गया और बाहर नहीं निकल पाया. मौके पर मौजूद युवक के दोस्तों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए. हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान महासमुंद शहर के वार्ड नंबर 26, क्लब पारा निवासी प्रणय गुर्वेकर, उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है. मृतक के दोस्तों के मुताबिक कुल पांच दोस्त मुडमार बांध घूमने के लिए आए थे. घूमने के दौरान प्रणय ने बांध में उतरकर नहाने की बात कही. बाकी साथी जबतक उसे ऐसा करने से मना करते वो कपड़े उताकर पानी में उतर गया. नहाने के दौरान गहराई का अंदाजा नहीं होने के चलते वो पानी में डूब गया.

मुडमार बांध में नहाने के दौरान युवक के डूबने की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश कराई गई. काफी प्रयास के बाद शव बरामद कर लिया गया. मामले में मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है: सुशील कुमार नायक,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महासमुंद

कोतवाली पुलिस गोताखोरों की टीम के साथ पहुंची

हादसे की सूचना मृतक के दोस्तों ने तुरंत कोतवाली पुलिस को दी. जिसके बाद गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम ने बांध में उतरकर प्रणय की तलाश शुरू की. काफी प्रयास के बाद गोताखोरों की टीम ने प्रणय गुर्वेकर का शव पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की. पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे से जुड़ी जानकारी दोस्तों से ली है.

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