ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में विवाहिता की कमरे में मिली लाश, खाई में पड़ा मिला युवक का शव

ढाई साल पहले हुआ था विवाह: बताया जा रहा है कि महिला का विवाह ढाई साल पहले ही हुआ था. उसका डेढ़ साल का बेटा भी है. घटना के बाद जब पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि परिवार में सब कुछ सामान्य था और किसी तरह का तनाव भी नहीं था.

उधर, सूचना मिलने पर ऐंचोली चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कमलेश जोशी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. फारेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की. विवाहिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया? पुलिस इसकी जांच कर रही है.

विवाहिता ने अपनी जीवन लीला की समाप्त: पुलिस के मुताबिक, पिथौरागढ़ के ऐंचोली में रहने वाली एक महिला का शव गुरुवार को घर के भीतर लटका मिला. जैसे ही परिजनों को इसका पता चला, वैसे ही वो महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया.

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले के ऐंचोली क्षेत्र में एक विवाहिता कमरे में लटकी मिली. आनन-फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए. जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. उधर, खड़कोट में एक युवक का शव उसके घर से करीब 10 किलोमीटर दूर खाई में पड़ा मिला. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं, बेटे का शव देखते ही मां बेसुध हो गई.

पुलिस की मानें तो दो दिन पहले ही उसने फोन पर अपनी बहन से भी बातचीत की थी. उसके इस कदम से परिजन भी आहत हैं. फिलहाल, पुलिस हर एंगल से जांच में जुट गई है. ताकि, खौफनाक कदम उठाने के पीछे की वजह का पता चल सके.

"प्रारंभिक जांच में विवाहिता के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. मामले की जांच की जा रही है. मृतका के मायके पक्ष को सूचित कर दिया गया है. विवाहिता ने यह कदम क्यों उठाया? इसकी जांच की जा रही है."- रेखा यादव, एसपी, पिथौरागढ़

चेसर गांव में खाई में पड़ा मिला युवक का शव: उधर,पिथौरागढ़ के खड़कोट निवासी एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. 32 साल के युवक का शव उसके घर से करीब 10 किलोमीटर दूर चेसर गांव के खेतों के किनारे खाई में पड़ा मिला. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है.

दिवंगत दिग्विजय (फोटो सोर्स- Family Members)

मूल रूप से जलतुरी गांव निवासी दिग्विजय चंद अपने माता-पिता और भाई के साथ खड़कोट में रहता था. 3 फरवरी को वो घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया. कई स्थानों पर खोजबीन के बाद भी जब पता नहीं चला तो परिजनों ने पिथौरागढ़ कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई.

"परिजनों को उसके चेंसर में देखे जाने का पता चला था. गुरुवार को जब परिजन व रिश्तेदार चेंसर पहुंचे तो दिग्विजय का शव खेतों के किनारे सड़क से नीचे करीब 70 मीटर गहरी खाई में पड़ा मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस और एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा."- जगमोहन चंद, ग्राम प्रधान, जलतुरी

दुबई में नौकरी कर चुका था दिग्विजय: ग्रामीणों के मुताबिक, दिग्विजय ने होटल मैनेजमेंट किया था और वो दुबई में नौकरी करता था. कोरोना काल में वो घर आ गया था. पिता अशोक चंद राजस्व विभाग से सेवानिवृत हैं और छोटा भाई आईटी क्षेत्र में है. तीन बहनों का विवाह हो चुका है. बेटे का शव देखते ही दिग्विजय की मां बेहोश हो गई. अन्य सभी परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बेहद मिलनसार था दिग्विजय: वहीं, दिग्विजय का शव उनके गांव जलतुरी ले जाया गया है. गांव के घाट पर ही शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा. ग्राम प्रधान जगमोहन चंद ने बताया कि दिग्विजय बेहद मिलनसार युवक था और सामाजिक कार्यों में आगे रहता था. उसकी मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है.

"प्रारंभिक जांच में युवक के खाई में गिरने से मौत होने का अंदेशा है. मामले की जांच की जा रही है. परिजनों की तहरीर के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."- रेखा यादव, एसपी, पिथौरागढ़

ये भी पढ़ें-