श्रीनगर गढ़वाल में बिहार के छात्र का शव मिला, आत्महत्या की आशंका, बीए तृतीय वर्ष में पढ़ता था
मृतक की पहचान 25 वर्षीय अनीश कुमार पुत्र वीरेंद्र कुमार, निवासी समस्तीपुर (बिहार) के रूप में हुई है, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 5, 2026 at 8:04 AM IST
श्रीनगर गढ़वाल: श्रीनगर के घसिया महादेव क्षेत्र में मंगलवार को एक छात्र का शव उसके किराये के कमरे में फंदे से लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही कोतवाली श्रीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाते हुए शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.
बीए के छात्र का शव मिला: पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 25 वर्षीय अनीश कुमार पुत्र वीरेंद्र कुमार, निवासी समस्तीपुर (बिहार) के रूप में हुई है. वह हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र था. अनीश, घसिया महादेव स्थित चौरास झूला पुल के निकट किराये के कमरे में रह रहा था.
प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आसपास के लोगों ने युवक को कमरे के भीतर फंदे से लटका देखा, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.
बिहार का निवासी था छात्र: पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहा था. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच कर रही है.
पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. उनके श्रीनगर पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई पूरी की जाएगी. पुलिस का कहना है कि युवक की मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.
घसिया महादेव इलाके के एक घर से छात्र का शव मिला है. प्रारंभिक तौर पर ये आत्महत्या का मामला लग रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वास्तविक कारण पता चल पाएगा. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.
-कुलदीप सिंह, प्रभारी निरीक्षक, श्रीनगर कोतवाली-
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