देहरादून में फर्जी दस्तावेज बनाकर रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, दुबई में काम कर रहा पति

देहरादून: उत्तराखंड में 'ऑपरेशन कालनेमि' के पुलिस की कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार महिला फर्जी भारतीय दस्तावेज बनाकर अवैध रूप से भारत में रह रही थी. वो कोरोनाकाल में अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस कर भारत आई थी.

भारत में अवैध रूप से रहने के लिए महिला ने पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति से निकाह किया था. फिर दो साल पहले अपने पति के साथ देहरादून आई थी. वर्तमान में वो देहरादून में अकेले रह रही थी. जबकि, उसका पति दुबई में काम कर रहा है.

देहरादून के लोक संस्कृति कॉलोनी में रह रही थी बांग्लादेशी महिला: दरअसल, पटेलनगर कोतवाली पुलिस को लोक संस्कृति कॉलोनी में एक बांग्लादेशी महिला के अवैध रूप से रहने की सूचना मिली. सूचना के आधार पर पुलिस लोक संस्कृति कॉलोनी पहुंची. जहां से महिला सुबेदा बीबी पत्नी कौशर शाह को हिरासत में लिया और पूछताछ की.

कई फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाए: पूछताछ में महिला ने अपना असली नाम सुबेदा बेगम निवासी बांग्लादेश बताया. जिसके कब्जे से पुलिस को सुबेदा बीबी और मोनी के नाम का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, सुबेदा बीबी, मोनी और प्रिया रॉय के नाम के वोटर आईडी कार्ड, सुबेदा बीवी के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य फर्जी भारतीय दस्तावेज मिले.

बांग्लादेशी आईडी भी बरामद: इसके अलावा सुबेदा बेगम के नाम से एक बांग्लादेशी आईडी भी मिली. महिला अलग-अलग नाम से फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध व अनाधिकृत रूप से भारत में निवास कर रही थी. जिस पर पटेलनगर कोतवाली ने गिरफ्तार कर लिया.