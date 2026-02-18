ETV Bharat / state

रामनगर: स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्राओं को बहलाकर ले जाने की कोशिश, छेड़छाड़ भी की, पकड़ा गया आरोपी

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर शहर में मंगलवार दोपहर स्कूल से घर लौट रहे चार नाबालिग छात्राओं और एक छात्र को एक अधेड़ व्यक्ति द्वारा बहलाकर साथ ले जाने की कोशिश का मामला सामने आया है. एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

नाबालिग छात्राओं को बहलाकर ले जाने की कोशिश विफल: मंगलवार को स्कूल की छुट्टी के बाद चार नाबालिग छात्राएं और एक नाबालिग छात्र अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में एक अधेड़ व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया. आरोपी ने बच्चों से कहा कि उसे उनके परिजनों ने भेजा है और उन्हें उसके साथ चलना होगा. बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने बच्चों को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चों को उसकी बातों पर संदेह हुआ. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जब एक छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ अभद्रता की और पकड़ने का प्रयास किया, जिससे वह मामूली रूप से घायल हो गई. घबराई छात्रा किसी तरह वहां से भागकर अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई.

एक छात्रा से छेड़छाड़ का भी आरोप: रामनगर के एक मोहल्ले के निवासी ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि उनकी 10 वर्षीय बेटी हनुमानगढ़ी स्थित स्कूल में पढ़ती है. उसके साथ मोहल्ले के अन्य बच्चे भी उसी विद्यालय में अध्ययनरत हैं. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन आरोपी की तलाश में निकले. परिजनों के अनुसार आरोपी रामनगर के बालाजी मंदिर के समीप एक पार्क में मौजूद मिला जहां कुछ अन्य बच्चे भी थे.