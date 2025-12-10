ETV Bharat / state

रामनगर में रंगदारी वसूलने फार्म हाउस में घुसे हथियारबंद बदमाश, मालिक को जान से मारने की दी धमकी

लामपुर लच्छी में बने बलवीर गार्डन फार्म हाउस में रंगदारी मांगने के उद्देश्य से 15–16 हथियारबंद बदमाशों के घुसने का सनसनीखेज मामला सामने आया

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर स्थित छोई क्षेत्र के खुशालपुर लामपुर लच्छी में बने बलवीर गार्डन फार्महाउस में रंगदारी मांगने के उद्देश्य से 15–16 हथियारबंद लोगों के घुसने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना 3 नवंबर 2025 की दोपहर लगभग 1 बजे से 2:30 बजे के बीच की बताई जा रही है.

रामनगर में रंगदारी मांगने का आरोप: आरोप है कि चार गाड़ियों में सवार होकर आए इन हमलावरों ने फार्म मालिक चंद्रशेखर की तलाश की और मौके पर न मिलने पर उनके बंटाईदार को धमकाया. प्रार्थी चंद्रशेखर पुत्र स्वर्गीय केशव राम, निवासी लछमपुर नयाबाद (कालाढूंगी) ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके फार्म में उस समय धान की मड़ाई चल रही थी. इसी दौरान चार वाहनों में हथियारों से लैस लोग फार्महाउस के भीतर दाखिल हुए और बंटाईदार रंजीत सिंह से पूछा कि चंद्रशेखर कहां हैं. आरोप है कि हमलावरों ने रंजीत को धमकाते हुए कहा कि यदि चंद्रशेखर ने रंगदारी का पैसा नहीं दिया, तो अगली बार वे उसे जान से मार देंगे.

पीड़ित ने बताए गाड़ियों के नंबर और धमकी देने वाला का नाम: चंद्रशेखर ने बताया कि हमलावर जिन गाड़ियों में आए, उनके नंबर DL-1CAG-1727 (काली डिफेंडर), UK-18U-4871, UK-19A-9991 और UK-07DT-6821 हैं. घटना का वीडियो भी उनके पास मौजूद है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरी घटना के पीछे स्थानीय दबंग का हाथ है. प्रार्थी के अनुसार, इससे पहले भी काली डिफेंडर से उनका और उनके बेटे का पीछा किया गया था, जब वे गवाही देने के लिए कोर्ट जा रहे थे.

पीड़ित का आरोप पहले भी प्रोफेशनल शूटर से करवाया जा चुका है हमला: चंद्रशेखर का आरोप है कि 2 अक्टूबर 2019 को भी उन पर प्रोफेशनल शूटरों से जानलेवा हमला करवाया गया था. उस मामले में मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है. उन्होंने कहा कि वह और उनका परिवार डर के साए में जी रहे हैं और उन्हें गंभीर खतरा बना हुआ है. फार्म मालिक की तहरीर पर कोतवाली रामनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: कोतवाली के वरिष्ठ उप-निरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया कि-

फार्म मालिक ने उन्हें जान से मारने की धमकी देने की तहरीर दी है. आरोपी महेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
-मोहम्मद यूनुस, वरिष्ठ उपनिरीक्षक, रामनगर कोतवाली-

