हरिद्वार में घरवालों की डांट से नाराज किशोरी ने की आत्महत्या, कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत

हरिद्वार: शहर के पथरी थाना क्षेत्र स्थित फेरूपुर रामखेड़ा गांव में एक 17 वर्षीय किशोरी ने जानलेवा पदार्थ खा लिया. आनन फानन में परिजन उसे हरिद्वार स्थित निजी अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.

हरिद्वार में किशोरी ने की आत्महत्या: हालांकि किशोरी का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, फिर भी पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. वहीं दूसरी तरफ पथरी थाना क्षेत्र के निर्भय फार्म हाउस के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार ग्रामीण को टक्कर मार दी. हादसे में ग्रामीण की मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फरार कार चालक की कार को कब्जे में लेकर उसकी तलाश शुरू कर दी है.