हरिद्वार में घरवालों की डांट से नाराज किशोरी ने की आत्महत्या, कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत

प्राथमिक जांच में सामने आया कि डांट पड़ने के कारण परिजनों से किशोरी नाराज चल रही थी.

TEENAGER GIRL KILLS HERSELF
हरिद्वार अपराध समाचार (Concept Image ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 27, 2025 at 7:25 AM IST

3 Min Read
हरिद्वार: शहर के पथरी थाना क्षेत्र स्थित फेरूपुर रामखेड़ा गांव में एक 17 वर्षीय किशोरी ने जानलेवा पदार्थ खा लिया. आनन फानन में परिजन उसे हरिद्वार स्थित निजी अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.

हरिद्वार में किशोरी ने की आत्महत्या: हालांकि किशोरी का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, फिर भी पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. वहीं दूसरी तरफ पथरी थाना क्षेत्र के निर्भय फार्म हाउस के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार ग्रामीण को टक्कर मार दी. हादसे में ग्रामीण की मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फरार कार चालक की कार को कब्जे में लेकर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

परिजनों की डांट से थी नाराज: जानकारी के मुताबिक किसी बात को लेकर किशोरी के पिता ने उसे डांट दिया. मंगलवार को किशोरी ने जानलेवा पदार्थ खा लिया. किशोरी की हालत बिगड़ते देख परिजन उसे हरिद्वार के भूमनानंद अस्पताल ले गए. अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि-

किशोरी की मौत की घटना हुई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. प्राथमिक जांच में सामने आया कि डांट पड़ने के कारण परिजनों से किशोरी नाराज चल रही थी. इस मामले में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा. मामले की जांच की जा रही है.
-मनोज नौटियाल, थाना प्रभारी, पथरी, हरिद्वार-

कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत: हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में एक कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई. हादसे में मारे गए 48 वर्षीय मृतक का नाम इदरीश है, जो नसीरपुर कला गांव का रहने वाला था. शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. वहीं हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस के मुताबिक मंगलवार देर रात इदरीश किसी काम से बाहर गया हुआ था. जैसे ही निर्भय फार्म के पास पहुंचा, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही वो गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया गया है. कार चालक की तलाश की जा रही है. गहनता से मामले की जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें: सिडकुल की कंपनी के क्वालिटी कंट्रोलर ने की आत्महत्या, पहले पत्नी को व्हाट्सएप पर भेजा मैसेज

