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झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करना पड़ा भारी, दो सगे भाइयों पर एक्शन, रुद्रपुर में किशोर लापता

रुद्रपुर: ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में डायल 112 पर झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने और सड़क पर हंगामा करने पर पुलिस ने दो सगे भाइयों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया है. वहीं, रुद्रपुर क्षेत्र से लापता एक किशोर का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है. जिस पर परिजन काफी परेशान हैं.

दरअसल, 24 और 25 मई की मध्य रात्रि को थाना ट्रांजिट कैंप में झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने और सार्वजनिक रूप से हंगामा करने वाले दो सगे भाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. पुलिस की मानें तो डायल 112 पर रात करीब 11 बजकर 20 मिनट पर एक सूचना मिली. जिसमें बताया गया कि शास्त्री नगर वार्ड संख्या 12 निवासी एक व्यक्ति का भाई बंदूक लेकर खड़ा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है.

सूचना को गंभीर मानते हुए डायल 112 पुलिस टीम और अपर उपनिरीक्षक संतोष रोडियाल तत्काल मौके के लिए रवाना हुए. पुलिस टीम जब घटनास्थल पर पहुंची, तो जांच के दौरान बंदूक संबंधी सूचना पूरी तरह झूठी और भ्रामक निकली. मौके पर मौजूद दोनों सगे भाई रंजीत गंगवार और रिंकू आपसी भूमि विवाद को लेकर सड़क पर जोर-जोर से चिल्लाकर हंगामा कर रहे थे.

दोनों के बीच तीखी बहस के साथ हाथापाई की स्थिति बनी हुई थी, जिससे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया था. आस पास के लोग भी सड़क पर एकत्र हो गए थे और स्थिति बिगड़ने की आशंका बढ़ गई थी. पुलिस ने दोनों भाइयों को कई बार समझाने और शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वे किसी भी प्रकार शांत होने को तैयार नहीं हुए.

पुलिस की मानें तो दोनों लगातार विवाद और हंगामा करते रहे. जिससे आमदा फौजदारी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. स्थिति की गंभीरता और किसी अप्रिय घटना की संभावना को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की. गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को बाद में कोर्ट में पेश किया गया.