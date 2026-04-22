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हरिद्वार फक्कड़ बाबा हत्या मामले में नेपाली मूल का आरोपी गिरफ्तार, जानिए क्यों किया मर्डर

ऐसे में घायल बाबा को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल हरिद्वार ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. वहीं, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने मृतक की शिनाख्त एवं आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया. साथ ही पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

उस बाबा के साथ एक नेपाली मूल के व्यक्ति ने मारपीट कर दिया है. साथ ही उसके सिर पर डंडे और पत्थर से वार गंभीर चोट मार दी है. इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो मौके पर करीब 40-45 वर्ष एक अज्ञात बाबा घायल अवस्था में मिला. जिसके सिर और माथे पर काफी गंभीर चोट लगी थी.

क्या था पूरा मामला? पुलिस के मुताबिक, बीती रोज यानी 21 अप्रैल को एक व्यक्ति ने चौकी रोडीबेलवाला आकर एक सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि दीनदयाल पार्किंग के अंडर पास के ऊपर दोनों हाईवे के बीच पीपल के पेड़ के पास एक बाबा काफी समय से निवास करता है.

हरिद्वार: रोडीबेलवाला इलाके में दीनदयाल पार्किंग के पास अंडर पास के नीचे फक्कड़ बाबा की हत्या मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने मामूली से बात पर फक्कड़ साधु को पहले डंडे से पीटा, फिर डंडा टूटने पर पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. जिसके बाद आरोपी फरार हो गया.

वहीं, पुलिस की पूछताछ में श्रद्धालुओं एवं यात्रियों ने बताया कि हुलिया से मिलता जुलता एक व्यक्ति गंगा सभा की अस्थायी पार्किंग की तरफ जाते हुए देखा है. जिस पर पुलिस की टीम ने गंगा सभा की अस्थायी पार्किंग में उक्त संदिग्ध की तलाश शुरू की तो पार्किंग के अंदर एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सोता हुआ दिखाया दिया.

पुलिस को देखते ही रोते हुए माफी मांगने लगा आरोपी: उठाने पर वो व्यक्ति पुलिस को देखकर सकपका गया और रोते हुए माफी मांगने लगा. व्यक्ति ने अपना नाम दीपक थापा बताते हुए जानकारी दी कि वो कुछ दिन पहले चंडीगढ़ से हरिद्वार आया था और रहने का कोई ठिकाना न होने पर पार्किंग में ही सो रही था.

कुछ दिन पहले सोने को लेकर हुए विवाद में चोट लगने पर वो बदला लेने की सोचने लगा. सोमवार रात को वो कनखल में एक शादी का काम करने के लिए गया था, जहां नशा करने के बाद वो सोने के लिए पुल के नीचे सड़क पर आया, जहां मारपीट करने वाले व्यक्ति ने फिर गाली-गलौज शुरू कर दी.

गिरफ्तार आरोपी का नाम-

दीपक थापा पुत्र रामबहादुर थापा, निवासी- ग्राम पुरकोट, तमगास अंचल, लुम्बिनी, नेपाल

डंडा टूटा तो पत्थर उठाकर मुंह पर मारा: गुस्से में दीपक ने पहले बांस के डंडे से वार कर दिया, फिर जब डंडा टूट गया तो पास पडे़ एक पत्थर से उसके मुंह पर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर डंडा और पत्थर भी बरामद कर लिया है. अब आरोपी कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

"गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं."- कुंदन सिंह राणा, नगर कोतवाली प्रभारी

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