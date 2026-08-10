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नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार, झाड़ियों में मिली थी लड़की

हरिद्वार में पहले नाबालिग लड़की का रेप किया, फिर हत्या की मंशा से झाड़ियों में फेंक कर भागा, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा

HARIDWAR MINOR GIRL RAPE
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Haridwar Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 10, 2026 at 5:28 PM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वो नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, फिर नशीला पदार्थ पिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया.

इसके बाद मारपीट कर जान से मारने की नीयत से उसे बीएचईएल के जंगल में घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गया. नाबालिग के पिता फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करते हैं. उनकी शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया.

पुलिस के मुताबिक, बीती 4 अगस्त को सेक्टर 4 केंद्रीय विद्यालय बीएचईएल के पास जंगल और झाड़ियों में एक नाबालिग बालिका घायल अवस्था में मिली थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने बालिका को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल से उसे एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया. पुलिस ने बालिका के परिजनों की जानकारी जुटाकर उन्हें सूचना दी.

नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म, जंगल में छोड़कर भागा: पूछताछ में बालिका ने परिजनों और पुलिस को बताया कि तीन अगस्त को शेखर नाम का युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था. आरोप है कि युवक ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद मारपीट कर उसे जान से मारने की नीयत से बीएचईएल के जंगल में घायल हालत में छोड़ दिया.

पीड़िता के पिता के तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने चार अगस्त को ही बालिका के पिता की तहरीर पर आरोपी शेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बालिका के बयान दर्ज किए और आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली.

पथरी पावर हाउस के पास से आरोपी गिरफ्तार: लगातार चली खोजबीन के बाद पुलिस टीम ने आरोपी को पुराने पथरी पावर हाउस के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान शेखर उर्फ सनोज पुत्र यशपाल निवासी ग्राम मिलक जहांगीराबाद, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. जो हाल में ब्रह्मपुरी, थाना सिडकुल में रह रहा है.

"गिरफ्तार आरोपी युवक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है."- मनोहर भंडारी, सिडकुल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर

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