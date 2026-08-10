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नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार, झाड़ियों में मिली थी लड़की

हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वो नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, फिर नशीला पदार्थ पिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया.

इसके बाद मारपीट कर जान से मारने की नीयत से उसे बीएचईएल के जंगल में घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गया. नाबालिग के पिता फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करते हैं. उनकी शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया.

पुलिस के मुताबिक, बीती 4 अगस्त को सेक्टर 4 केंद्रीय विद्यालय बीएचईएल के पास जंगल और झाड़ियों में एक नाबालिग बालिका घायल अवस्था में मिली थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने बालिका को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल से उसे एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया. पुलिस ने बालिका के परिजनों की जानकारी जुटाकर उन्हें सूचना दी.

नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म, जंगल में छोड़कर भागा: पूछताछ में बालिका ने परिजनों और पुलिस को बताया कि तीन अगस्त को शेखर नाम का युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था. आरोप है कि युवक ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद मारपीट कर उसे जान से मारने की नीयत से बीएचईएल के जंगल में घायल हालत में छोड़ दिया.