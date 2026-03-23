ETV Bharat / state

सहसपुर में एक युवक को पीट रहे थे चार लोग, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सहसपुर में युवक को घेरकर पीटने के साथ आरोपी युवक उपद्रव भी कर रहे थे, मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया

SAHASPUR ASSAULT CASE
विकासनगर क्राइम न्यूज (Concept Image ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 23, 2026 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विकासनगर: विकासनगर इलाके में शरारती तत्वों द्वारा उपद्रव करने की घटनाएं थम नहीं रही हैं. ताजा मामले में सहसपुर थाना क्षेत्र के धर्मावाला चौक पर शरारती तत्वों द्वारा उपद्रव करने पर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. चार लोग मिलकर एक युवक को पीट रहे थे. पुलिस इनके खिलाफ संबंधित धाराओं मे मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है.

धर्मावाला चौक पर युवक की पिटाई: सहसपुर थाना पुलिस को रविवार देर रात सूचना दी गई कि धर्मावाला चौक पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा उपद्रव किया जा रहा है. लोग इन उपद्रवियों की हरकत से परेशान हो गए थे. इसके बाद किसी ने पुलिस को फोन करके उपद्रव की सूचना दी. सूचना पाकर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने देखा कि कुछ लोग रविंद्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी शाहपुर कल्याणपुर धर्मावाला के साथ मारपीट कर रहे थे.

चार लोग मिलकर एक युवक को पीट रहे थे: मौके पर मारपीट करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. रविंद्र के साथ मारपीट करने और गाली गलौज की जा रही थी. इसके साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी. पुलिस के साथ थाने पहुंचे वादी रविंद्र सिंह ने मारपीट, गाली गलौज, वाहन को क्षतिग्रस्त करने और अपने वाहन को खतरनाक तरीके से चलाने का मुकदमा दर्ज कराया. मुकदमे में आरोप लगाया गया कि इससे आम जनमानस के जीवन पर संकट पैदा हो सकता था.

पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया: इसके बाद रविंद्र सिंह की तहरीर पर कोतवाली सहसपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया. सहसपुर कोतवाली के एसएसआई विकास रावत ने बताया कि-

रविंद्र पर हमला करने की तहरीर मिली हैत शरारती तत्वों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. शरारती तत्वों से बरामद कार संख्या UP37L 7421 को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है. इलाके में किसी को उपद्रव नहीं करने दिया जाएगा. जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-विकास रावत, एसएसआई, कोतवाली, सहसपुर-

गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम पते

  1. इकराम उम्र 36 साल, पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी धर्मावाला
  2. विशाल गोयल उम्र 32 साल, पुत्र रामस्वरूप निवासी शाहपुर धर्मावाला
  3. शाहरूख उम्र 26 साल, पुत्र लियाकत निवासी प्रतीतपुर
  4. अरशद उम्र 26 साल, पुत्र अलाउद्दीन निवासी प्रतीतपुर

ये भी पढ़ें: गौवंश की तस्करी के शक में युवक से मारपीट, हरिद्वार पुलिस ने पांच लोगों को किया अरेस्ट

TAGGED:

VIKASNAGAR LAW AND ORDER
DEHRADUN CRIME NEWS
सहसपुर मारपीट केस
विकासनगर लॉ एंड ऑर्डर
SAHASPUR ASSAULT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.