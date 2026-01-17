ETV Bharat / state

पिरान कलियर में युवक की बेरहमी से पिटाई, अपहरण किया, 9 के खिलाफ केस दर्ज

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर अपहरण करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. इसी के साथ पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.

पिरान कलियर में मारपीट के बाद युवक का अपहरण: जानकारी के मुताबिक दो दिन पूर्व पिरान कलियर थाना क्षेत्र के जवाईखेड़ा गांव निवासी रज्जाक पर उस समय हमला किया गया, जब वह सुबह अपने घर से रेहड़ी लेकर निकल रहा था. आरोप है कि कुछ दबंगों ने अचानक से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. आरोपी गाली-गलौच करते हुए उसे दिल्ली नंबर की कार में जबरन बैठाकर ले जाने लगे.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना: पीड़ित के अनुसार आरोपी उसे दरगाह अब्दाल शाह की ओर स्थित एक कॉलोनी चौक में ले जा रहे थे. बताया गया है कि इसी दौरान कार की रफ्तार धीमी होने पर रज्जाक किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से छूटकर जान बचा कर पास के एक गेस्ट हाउस में घुस गया. आरोप है कि दबंगों ने वहां भी उसका पीछा किया और गेस्ट हाउस के अंदर घुसकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. जिसके बाद आरोपी उसे ठेले पर डालकर अपने घर ले जाने लगे, वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित के परिजन मौके पर पहुंचे और पूरी वारदात की जानकारी पुलिस को दी. पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी युवक को मारपीट करते हुए ठेले पर ले जाते हुए साफ नजर आ रहे हैं.