ETV Bharat / state

रुड़की में रंगबाज युवक ने खुलेआम की फायरिंग, पुलिस तलाश में जुटी

रुड़की: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक युवक रिहायशी इलाके में फिल्मी अंदाज में फायरिंग कर रहा है. बताया गया है कि खुलेआम की गई इस फायरिंग ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. बहरहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर फायरिंग कर रहे युवक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है.

रुड़की के माधोपुर का सनसनीखेज वीडियो: दरअसल सोशल मीडिया पर मशहूर होने की चाह अब कानून से भी बड़ी होती नजर आ रही है. साथ ही रील और लाइक्स की इस सनक ने युवाओं को इस कदर अंधा कर दिया है, कि वे न सिर्फ अपनी, बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला रुड़की के माधोपुर गांव से सामने आया है.

'स्वैग' दिखाने के लिए युवक ने खुलेआम की फायरिंग: यहां पर एक युवक द्वारा फिल्मी अंदाज़ में खुलेआम फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी गई. वहीं वायरल वीडियो में उक्त युवक बेखौफ होकर रिहायशी इलाके में हवा में गोलियां दागता हुआ नजर आ रहा है. इस दौरान युवक के कंधे पर बंदूक, चेहरे पर गुरूर और आंखों में कानून का भी कोई डर नहीं दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर ‘स्वैग’ दिखाने की इस सनक ने युवक को सीधे अपराध की राह पर ला खड़ा किया है.