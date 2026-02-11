रुड़की में रंगबाज युवक ने खुलेआम की फायरिंग, पुलिस तलाश में जुटी
मनबढ़ युवक रुड़की में माधोपुर के रिहायशी इलाके में खुलेआम फायरिंग करता दिख रहा है, पुलिस वीडियो देखकर पहचान में जुटी
रुड़की: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक युवक रिहायशी इलाके में फिल्मी अंदाज में फायरिंग कर रहा है. बताया गया है कि खुलेआम की गई इस फायरिंग ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. बहरहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर फायरिंग कर रहे युवक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है.
रुड़की के माधोपुर का सनसनीखेज वीडियो: दरअसल सोशल मीडिया पर मशहूर होने की चाह अब कानून से भी बड़ी होती नजर आ रही है. साथ ही रील और लाइक्स की इस सनक ने युवाओं को इस कदर अंधा कर दिया है, कि वे न सिर्फ अपनी, बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला रुड़की के माधोपुर गांव से सामने आया है.
'स्वैग' दिखाने के लिए युवक ने खुलेआम की फायरिंग: यहां पर एक युवक द्वारा फिल्मी अंदाज़ में खुलेआम फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी गई. वहीं वायरल वीडियो में उक्त युवक बेखौफ होकर रिहायशी इलाके में हवा में गोलियां दागता हुआ नजर आ रहा है. इस दौरान युवक के कंधे पर बंदूक, चेहरे पर गुरूर और आंखों में कानून का भी कोई डर नहीं दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर ‘स्वैग’ दिखाने की इस सनक ने युवक को सीधे अपराध की राह पर ला खड़ा किया है.
फायरिंग का वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस: दरअसल जिस जगह पर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं मौजूद हो सकती हैं, वहां पर इस तरह की हरकत बड़ी अनहोनी को न्योता दे सकती थी. बहरहाल वीडियो वायरल होते ही गंगनहर कोतवाली पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. इसी के साथ पुलिस खुलेआम फायरिंग कर रहे आरोपी युवक की पहचान करने में भी जुट गई है. बहरहाल गांव में इस घटना को लेकर डर और गुस्से का माहौल है. अब देखना ये होगा कि सोशल मीडिया पर बंदूक लहराने वाला ये युवक कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है.
एसपी ने कहा सख्त कार्रवाई करेंगे: एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल का कहना है कि-
वायरल वीडियो का संज्ञान लिया जा रहा है. साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है. आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
-शेखर चंद्र सुयाल, एसपी, हरिद्वार देहात-
