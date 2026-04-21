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हरिद्वार में लूट की झूठी सूचना देने वाले युवक ने की आत्महत्या, गृह क्लेश में महिला ने भी दी जान

हरिद्वार: हरिद्वार में आत्महत्या के दो मामले सामने आए हैं. पहला मामला रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर का है. बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाला युवक नशे का आदी था. उसने कुछ दिन पहले पुलिस को लूट की झूठी सूचना भी दी थी. दूसरा मामला सिडकुल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी का है. यहां एक विवाहिता ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. दोनों मामलों में पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और जांच शुरू कर दी है.

नशे के आदी 35 साल के युवक ने की आत्महत्या: पुलिस के अनुसार रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव में एक 35 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली. युवक की पहचान नितिन कुमार पुत्र अनिल कुमार के रूप में हुई है, जो सलेमपुर का ही रहने वाला था. पुलिस को पड़ोस में रहने वाले युवक सागर ने सूचना दी और बताया कि सोमवार सुबह से नितिन कुमार ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला है. परिजनों ने दीवार चढ़कर देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई. अंदर नितिन लटका दिखा.

कुछ दिन पहले पुलिस को लूट की झूठी सूचना भी दी थी: सूचना मिलते ही रानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारा. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. जांच में सामने आया कि नितिन नशे का आदी था. कुछ दिन पहले उसने पुलिस को लूट की झूठी सूचना भी दी थी. ये भी बात सामने आई है कि तीन दिन पहले नितिन ने पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी थी. पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, हालांकि बाद में युवक के नशे का आदी होने के कारण उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था. वहीं दो दिन बाद युवक ने आत्महत्या कर ली. युवक काफी समय से नशा कर रहा था. रानीपुर कोतवाली प्रभारी मनोहर भंडारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है.