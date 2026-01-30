ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में कमरे में लटका मिला 12 साल का बच्चा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

पिथौरागढ़ में 12 साल के बच्चे का शव कमरे में लटका मिला है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

2 Year Old Boy Died
घटनास्थल पर पुलिस की टीम (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 30, 2026 at 10:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़: सीमांत जिला मुख्यालय में 12 साल के बच्चे का शव कमरे में लटका मिला है. आशंका जताई जा रही है कि उसने आत्महत्या की है. ऐसे में इतनी छोटी उम्र में आत्महत्या की बात सुनकर सब लोग हैरान है. यह बच्चा बचपन से ही पढ़ाई के लिए अपनी बुआ के पास रहता था. जो तीन दिन पहले ही अपने गांव से वापस लौटा था. उधर, पुलिस मामले में बारीकी से तफ्तीश में जुट गई है.

पुलिस के मुताबिक, 30 जनवरी की सुबह करीब 10 बजे बच्चे की बुआ अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर गई थीं. उस समय यह बच्चा घर पर अकेला था. शाम को जब बुआ घर लौटीं तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला. ऐसे में शक होने पर जालीदार दरवाजे की कुंडी तोड़ी गई. अंदर पहुंचने पर देखा गया कि बच्चा लटका हुआ था. परिजनों ने तत्काल बच्चे को नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी.

"शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है. बच्चे ने आत्महत्या क्यों की? इसकी हर स्तर से जांच पड़ताल की जा रही है."- ललित मोहन जोशी, कोतवाल, पिथौरागढ़

दिल्ली में जॉब करते हैं बच्चे के पिता: बताया जा रहा है कि यह बच्चा अपनी बुआ के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था. उसके पिता दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं. जबकि, मां गांव में रहती हैं, जो पिथौरागढ़ से करीब 15 किलोमीटर दूर है. बच्चा पढ़ाई के लिए बचपन से ही बुआ के पास रह रहा था. बुआ के पति सेना में हैं. उनके दो बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं, जो इन दिनों छुट्टियों में घर आए हुए थे.

2 Year Old Boy Died
जांच पड़ताल करती पुलिस (फोटो सोर्स- Police)

जब बुआ घर लौटी तो बच्चा मिला मृत: सुबह करीब 10 बजे उसकी बुआ अपने दोनों बच्चों को लेकर किसी काम से बाहर चली गई. उस दिन छात्र के स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए वो घर पर अकेला रह गया. देर शाम करीब 4 बजे जब बुआ घर लौटीं तो अंदर से दरवाजा बंद मिला. कई बार आवाज देने के बावजूद जब बच्चे की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तब परिजनों को शक हुआ.

शुरुआत में उन्हें लगा कि बच्चा सो रहा होगा. इसके बाद बाहर लगे जालीदार दरवाजे की कुंडी तोड़ी गई, फिर सभी अंदर पहुंचे. कमरे के अंदर पहुंचते ही देखा गया कि छात्र झूल रहा है. मौके की स्थिति से सामने आया कि उसने पहले टेबल रखा, फिर उसके ऊपर कुर्सी रखकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. उधर, सूचना मिलने पर पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और कमरे की बारीकी से जांच की गई. इस घटना के बाद परिजन सदमे में हैं. आखिर बच्चे ने खौफनाक कदम क्यों उठाया? यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

पिथौरागढ़ में बच्चा आत्महत्या
पिथौरागढ़ बच्चे की मौत
CHILD DIED IN PITHORAGARH
BOY DIED IN PITHORAGARH
PITHORAGARH CHILD SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.