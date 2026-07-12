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जयपुर की सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल, तलाशी के दौरान टॉयलेट में दबा मिला, थाने में मुकदमा दर्ज

यह घटना सेंट्रल जेल के वार्ड नंबर सात में शनिवार की है. जिसे लेकर रात को लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ. लालकोठी थानाधिकारी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि जेल प्रशासन की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच हेड कांस्टेबल जुगल किशोर को सौंपी गई है.

जयपुर: राजधानी जयपुर में कड़े सुरक्षा इंतजाम वाली सेंट्रल जेल में एक बार फिर मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है. जिसके बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. जेल में मोबाइल मिलने से हड़कंप मच गया. जेल प्रशासन ने लालकोठी थाने में शिकायत दी है. जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है.

तलाशी के दौरान किसी ने टॉयलेट में छुपाया : उन्होंने बताया कि जेल प्रहरी ओमप्रकाश यादव ने थाने में लिखित रिपोर्ट पेश की. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शनिवार 11 जुलाई को सेंट्रल जेल के वार्ड नंबर सात में तलाशी अभियान चलाया गया. इस बीच वार्ड के टॉयलेट में एक लावारिस मोबाइल दबा हुआ मिला, जिसे फर्द बनाकर जब्त कर लिया. उन्होंने बताया कि जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. अंदेशा जताया जा रहा है कि तलाशी के बीच किसी बंदी ने मोबाइल टॉयलेट में छुपा दिया.

पहले भी मिले मोबाइल और प्रतिबंधित सामग्री : सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी जेल परिसर में कभी बंदियों के कब्जे से और कभी लावारिस हालत में मोबाइल बरामद हुए हैं. जिसे लेकर लालकोठी थाने में कई मुकदमे भी दर्ज है. हालांकि, यह सामने नहीं आता कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद जेल में मोबाइल पहुंच कैसे रहे हैं. पिछले दिनों जेल परिसर में बाहर से फेंका गया एक संदिग्ध पार्सल भी मिला था. जिसमें मोबाइल और बीड़ी के बंडल मिले थे. इस संबंध में भी थाने में मुकदमा दर्ज है. फिलहाल, यह सवाल बरकरार है कि कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में मोबाइल पहुंच कैसे रहे हैं.