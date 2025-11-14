ETV Bharat / state

रामनगर कोसी बैराज के पास छर्रा लगने से युवक घायल, आरोपियों की तलाश जारी

रामनगर: कोसी बैराज क्षेत्र में देर शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब युवक पर बाइक सवार युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया. हमले में घायल युवक को गंभीर स्थिति में रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त अस्पताल रामनगर लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. युवक का आरोप है कि बाइक सवार ने बंदूक से फायर की. जिससे उसके हाथ पर छर्रे लगे. फिलहाल, मामले में पुलिस जांच में जुट गई है.

कोसी बैराज के पास युवक पर हमला: रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त अस्पताल रामनगर में भर्ती शक्तिनगर निवासी घायल युवक इसान उर्फ पव्वा ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ शाम को कोसी बैराज घूमने निकला था. इसी दौरान बैराज से आगे बालाजी मंदिर से पहले एक बाइक सवार ने उन्हें रोक लिया और पूछताछ शुरू कर दी. हमलावर ने पूछा कि इसान कौन है? जब इसान ने खुद की पहचान बताई, तभी अचानक करीब चार और बाइकें वहां पहुंच गई.

युवक के हाथों में धंसे गोली जैसे छर्रे: इसान के मुताबिक, बाइक सवार युवकों ने बिना किसी बातचीत के उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. उन्होंने उस पर फायर भी किया, जिससे गोली जैसे छर्रे उसके हाथों में धंस गए. इसके अलावा हमलावरों ने उसके सिर पर बंदूक के बट से वार भी किया. घायल इसान ने आरोप लगाया कि हमला करने वालों में रामनगर के थारी गांव का मिंटा भी शामिल था.