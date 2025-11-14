रामनगर कोसी बैराज के पास छर्रा लगने से युवक घायल, आरोपियों की तलाश जारी
रामनगर के कोसी बैराज के पास युवक पर हमला, युवक का आरोप बंदूक से किया गया हमला, हाथ पर लगे छर्रे
November 14, 2025
रामनगर: कोसी बैराज क्षेत्र में देर शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब युवक पर बाइक सवार युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया. हमले में घायल युवक को गंभीर स्थिति में रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त अस्पताल रामनगर लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. युवक का आरोप है कि बाइक सवार ने बंदूक से फायर की. जिससे उसके हाथ पर छर्रे लगे. फिलहाल, मामले में पुलिस जांच में जुट गई है.
कोसी बैराज के पास युवक पर हमला: रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त अस्पताल रामनगर में भर्ती शक्तिनगर निवासी घायल युवक इसान उर्फ पव्वा ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ शाम को कोसी बैराज घूमने निकला था. इसी दौरान बैराज से आगे बालाजी मंदिर से पहले एक बाइक सवार ने उन्हें रोक लिया और पूछताछ शुरू कर दी. हमलावर ने पूछा कि इसान कौन है? जब इसान ने खुद की पहचान बताई, तभी अचानक करीब चार और बाइकें वहां पहुंच गई.
युवक के हाथों में धंसे गोली जैसे छर्रे: इसान के मुताबिक, बाइक सवार युवकों ने बिना किसी बातचीत के उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. उन्होंने उस पर फायर भी किया, जिससे गोली जैसे छर्रे उसके हाथों में धंस गए. इसके अलावा हमलावरों ने उसके सिर पर बंदूक के बट से वार भी किया. घायल इसान ने आरोप लगाया कि हमला करने वालों में रामनगर के थारी गांव का मिंटा भी शामिल था.
"युवक के हाथों में गोली नुमा छर्रे लगे हैं और सिर पर भी चोटें हैं. प्राथमिक उपचार दिया गया है और उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है."- तौहीद, डॉक्टर, रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त अस्पताल रामनगर
क्या बोले सीओ सुमित पांडे? उधर, घटना की जानकारी मिलते ही संयुक्त अस्पताल पहुंचे सीओ सुमित पांडे ने घायल युवक से पूछताछ की. सीओ पांडे ने बताया कि युवक के मुताबिक, कुछ लोगों ने उस पर हमला किया, जिससे उसके सिर और हाथों में चोटें आई हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को सक्रिय कर दिया गया है.
सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस की टीम: उन्होंने कहा कि घटना की पूरी जांच की जा रही है और घायल के बयान के आधार पर आवश्यक धाराओं में कानूनी कार्रवाई प्रचलित है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की तैयारी शुरू कर दी है. ताकि, हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके. पुलिस का कहना है कि अपराधियों को बक्शा नहीं जाएगा.
