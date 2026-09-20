'हरियाणा में अपराध बढ़ रहे हैं, बीजेपी सरकार में विकास कार्य ठप पड़े हैं', फरीदाबाद में बोले दुष्यंत चौटाला
जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद दौरे पर नायब सैनी सरकार पर तीखा हमला बोला है.
Published : September 20, 2026 at 8:36 PM IST
फरीदाबाद: पूर्व उपमुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने रविवार को पृथला विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की. मौके पर मीडिया से बात करते हुए दुष्यंत चौटाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि "बीजेपी सरकार में विकास कार्य ठप पड़े हैं." उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि "हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है और कई लोगों पर गोली चलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं." उन्होंने हाल ही में हरियाणवी गायकों पर हुई गोलीबारी का भी जिक्र किया.
'गरीबों के राशन से सरसों तेल गायब': दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "कई जगह मेडिकल कॉलेज की इमारतें तो खड़ी हैं, लेकिन वहां पर्याप्त फैकल्टी तक उपलब्ध नहीं है. राशन के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि गरीबों को मिलने वाले राशन से सरसों का तेल गायब कर दिया गया है और बाजार में इसकी कीमत करीब 175 रुपये तक पहुंच गई है."
सीएम के पंजाब दौरे पर कसा तंजः वहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बार-बार पंजाब जाने को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने तंज कसा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं से तुलना करते हुए कहा कि "मुख्यमंत्री हरियाणा की बजाय पंजाब जाकर उनकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में बीजेपी को मिले समर्थन पर भी दुष्यंत चौटाला ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "कई केंद्रीय मंत्रियों को प्रचार में लगाया गया, इसके बावजूद जीत का अंतर बेहद कम रहा."
'चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है': क्षेत्रीय दलों को तोड़ने के आरोपों पर दुष्यंत चौटाला ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि "चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है." उन्होंने एनसीपी और शिवसेना का उदाहरण देते हुए कहा कि अब ममता बनर्जी की पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "एनसीपी और शिवसेना से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और ममता बनर्जी भी अदालत का रुख करेंगी." उन्होंने कहा कि "उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है."