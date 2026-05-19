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दुर्ग भिलाई के सुपेला में बढ़ा क्राइम ग्राफ, रोड रेज से लेकर मारपीट की बड़ी वारदात

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में पुलिस के लिए अपराधियों पर नकेल कसना चुनौती भरा काम होता जा रहा है. यहां के सुपेला थाना क्षेत्र में सोमवार की रात को रोड रेज की घटना सामने आई है. एक बेकाबू कार चालक ने तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाते हुए पार्किंग में खड़ी करीब 15 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर लगा बिजली पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया. हैरानी की बात यह रही कि जब वहां मौजूद चौकीदार ने कार को रोकने की कोशिश की, तो आरोपी चालक ने उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया. इस वारदात का वीडियो वायरल हो रहा है. पुलिस इस वीडियो के आधार पर आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है.

दूसरी घटना भी सुपेला थाना क्षेत्र से है. यहां पंजाब बार के सामने देर रात मामूली विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि नशे में धुत दो गुटों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई. देखते ही देखते यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया.हमलावरों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए एक युवक के गले पर बीयर की बोतल फोड़कर घुसा दी, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. इस घटना का भी वीडियो वायरल हो रहा है.

दुर्ग में क्राइम का बढ़ता ग्राफ (ETV BHARAT)

दुर्ग भिलाई में रोड रेज (ETV BHARAT)

जांच में जुटी भिलाई पुलिस

पूरी घटना की जांच में भिलाई पुलिस जुट गई है. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि बीती रात सुपेला थाना अंतर्गत पंजाब बार में मारपीट की घटना सामने आई है. प्रार्थी ज्ञानेश्वर साहू और चचेरे भाई आशीष साहू पर अज्ञात आरोपियों ने बीयर की बोतल और पत्थरों से सिर व शरीर के अन्य हिस्सों पर जानलेवा हमला किया. पीड़ितों की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है. जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

