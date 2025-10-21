ETV Bharat / state

ठंड बढ़ते ही धमतरी में चोरी की वारदात, तीन आरोपी गिरफ्तार, लाखों का माल जब्त

धमतरी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. नगरी पुलिस ने चोरी के बड़ी वारदात का खुलासा किया है.

CRIME IN DHAMTARI
धमतरी में वारदात (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 21, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
धमतरी: जिले के नगरी इलाके में चोरी की बड़ी वारदात के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों की गिरफ्तारी मंगलवार को हुई है. आरोपियों ने बीते 7 अक्टूबर को चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने चोरी के कुल 1 लाख 74 हजार रुपये के माल को बरामद किया है.

सूने मकान को बनाया निशाना: नगरी पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने कुल 2 लाख 65 हजार रुपये की चोरी की थी. इसमें गहने और अन्य सामान भी शामिल हैं. चोरी के पैसों से आरोपियों ने मोटरसाइकिल भी खरीद रखी थी.

धमतरी पुलिस ने चोरों को किया गिरफ्तार (ETV BHARAT)

नगरी एसडीओपी ने दी जानकारी: चोरों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में नगरी एसडीओपी विपिन रंगारी ने मीडिया को जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को प्रार्थी मनोज कुमार जैन ने चोरी की शिकायत नगरी थाने में दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि वे जैन मंदिर नगरी के कार्यक्रम में गए थे. इसी दौरान चोरी की वारदात हुई. करीब 2 लाख 15 हजार रुपये कैश और चांदी के जेवरात की चोरी कर चोर फरार हो गए.

शिकायत के आधार पर हमने कार्रवाई की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपियों ने चोरी का जुर्म स्वीकार कर लिया है- विपिन रंगारी, एसडीओपी, नगरी, धमतरी

गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी: नगरी एसडीओपी विपिन रंगारी ने बताया कि आरोपियों के पास से चोरी के सामान और कैश बरामद किए गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में तामेंद्र यादव, पुष्पजीत उर्फ जीतू खरे और लक्की गुप्ता शामिल हैं. तीनों आरोपी नगरी के निवासी हैं. एसडीओपी ने आगे बताया कि आरोपी ने चोरी की रकम से मोटरसाइकिल खरीदी थी. तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

TAGGED:

CRIME IN WINTER SEASON
DHAMTARI NAGARI AREA
धमतरी नगरी में चोरी
धमतरी पुलिस
CRIME INCREASED IN CG

