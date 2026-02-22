ETV Bharat / state

डांस के दौरान धक्का मारने पर मर्डर, धमतरी में खौफनाक वारदात, 7 आरोपी गिरफ्तार

धमतरी में चाकूबाजी की घटना हुई है. यहां बैंड बाजा वालों ने दुल्हन के भाई की चाकू से हत्या कर दी है

Dhamtari Police of Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 22, 2026 at 3:52 PM IST

धमतरी: छत्तीसगढ़ में क्राइम की बढ़ती घटनाओं ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं. धमतरी में शादी वाले घर में चाकूबाजी की घटना से मातम पसर गया है. जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र के भोथीडीह में शादी के बाद चौथिया का कार्यक्रम था. इस दौरान बैंड बाजा वालों से नाचने की बात को लेकर विवाद और धक्का मुक्की हो गई. यह विवाद वधू पक्ष और बैंड बाजा वालों के साथ हुई. जिसके बाद हुई चाकूबाजी की घटना में दुल्हन के भाई की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए. यह पूरी घटना शनिवार की देर रात को हुई. पुलिस ने इस केस में 2 नाबालिग समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

धमतरी पुलिस ने मर्डर कांड का किया खुलासा

इस घटना में धमतरी पुलिस ने मर्डर कांड का खुलासा किया है. धमतरी के एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने मीडिया को बताया कि ग्राम भोथीडीह में आयोजित शादी के चौथिया कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी की घटना हुई है. इसमें एक युवक की मौत हो गई और चार लोगों को चोटें आईं है. पुलिस ने इस केस में तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें दो आरोपी नाबालिग हैं.

धमतरी पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)

गरियाबंद से आया था वधु पक्ष

धमतरी एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि गरियाबंद के मालगांव से टेटकूराम निषाद अपनी पुत्री के चौथिया कार्यक्रम में धमतरी के भोथीडीह आए थे. यहां रात 8 बजे नाच गाना का कार्यक्रम चल रहा था. इस दौरान टेटकूराम निषाद के पुत्र चंदन निषाद और अन्य लोगों के साथ बैंड बाजा वाले लोगों का विवाद हो गया. धक्का लगने की बात को लेकर हुए विवाद में चंदन निषाद एवं तरुण ध्रुव पर बैंड बाजा वालों ने चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में चंदन निषाद की मौके पर मौत हो गई और अन्य चार लोग घायल हो गए.

इस घटना की सूचना मिलने पर धमतरी पुलिस ने जांच की. जांच के बाद कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो नाबालिग हैं- शैलेंद्र पांडेय, एएसपी, धमतरी

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

इस वारदात में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जिनमें पांच आरोपी बालिग हैं और दो आरोपी नाबालिग हैं.

  • तोषण चक्रधारी
  • अभिषेक पटेल
  • हिनेश उर्फ हिलेश्वर
  • ताम्रज कंवर
  • गुलाब दीवान

पुलिस इस केस में आगे की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस केस में और भी खुलासा हो सकता है.

संपादक की पसंद

