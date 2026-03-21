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दुर्ग में शातिर चोरनी गिरफ्तार, अपने ही घर में की चोरी, मां के गहने किए पार

दुर्ग भिलाई पुलिस ने अपने ही घर में चोरी करने वाली युवती को गिरफ्तार किया है.

Durg Bhilai Crime News
दुर्ग भिलाई क्राइम न्यूज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 21, 2026 at 9:10 PM IST

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दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में पुलिस ने एक युवती को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला ने अपने घर में चोरी की और अपनी मां के गहने को गायब कर दिया. पूरी घटना 2 जनवरी 2026 की है. चोरी के बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसकी तफ्तीश के बाद आरोपी युवती को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया है.

पूछताछ में आरोपी युवती ने जुर्म कबूल किया

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी लगी कि घर में चोरी के समय बाहरी व्यक्ति नहीं आया है. जिसके बाद पुलिस ने घर में मौजूद सदस्यों से पूछताछ की. इस पूछताछ में आरोपी युवती एम श्यामला ने खुद के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया. आरोपी युवती ने पुलिस को बताया कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.

Theft Incident in Durg
चोरी के सामान के साथ महिला गिरफ्तार (ETV BHARAT)

पीड़िता ने पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर के आलमारी से अज्ञात लोगों द्वारा सोने के आभूषण की चोरी की गई. चोरी के समय घर के सदस्य मौजूद थे. जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता और घर में मौजूद सदस्यों से कड़ाई से पूछताछ की.इस दौरान पीड़िता की बेटी ने घर में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार कर लिया. पुलिस ने युवती के पास से चोरी का 7 तोला सोना बरामद कर लिया है- मणिशंकर चंद्रा, दुर्ग ग्रामीण एएसपी

चोरी के बाद आरोपी युवती ने कुछ सोने के जेवरात को फाइनेंस कंपनी में गिरवी रख दिया. जिसके एवज में फाइनेंस कंपनी से नगदी रकम ले ली. उसके बाद शेष जेवरात को अपने पास रख लिया. पुलिस ने आरोपी युवती के पास से 7 तोला सोना बरामद किया है. जिसकी अनुमानित कीमत 12 लाख बताई जा रही है. पुलिस इस केस में फरार अन्य आरोपियों की पतासाजी में जुटी हुई है. पुलिस ने आरोपी युवती को कोर्ट में पेश किया.

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