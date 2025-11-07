ETV Bharat / state

होटल और ढाबों पर दबिश, चार पुरुष और 5 महिलाएं गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में पुरुष और महिलाओं को BNS की धारा-170 में किया गिरफ्तार. होटल संचालकों को चेतावनी...

Kuchaman City Police Thana
कुचामन सिटी पुलिस थाना (ETV Bharat Kuchaman)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 7, 2025 at 10:06 PM IST

कुचामनसिटी: राजस्थान में डीडवाना-कुचामन जिले की कुचामन पुलिस शुक्रवार को एक्शन मोड में नजर आई. थानाधिकारी सतपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने शहर के विभिन्न होटल और ढाबों पर जांच की कार्रवाई की गई. एडिशनल एसपी नेमीचंद खारिया ने बताया कि पुलिस द्वारा निरीक्षण के दौरान संदिग्ध अवस्था में मिले चार पुरुष और पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में गुड़गांव निवासी शौरभ, कांकरिया निवासी किशन सिंह, मकराना के अखेपुरा निवासी आशीष और कुचामन निवासी प्रकाश शामिल हैं. पुलिस ने जब उनका नाम-पता पूछा तो सभी अलग-अलग जगह के रहने वाले पाए गए, जबकि युवतियां बाहर की रहने वाली हैं.

थाना प्रभारी सतपाल चौधरी ने बताया कि एसपी ऋचा तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बनाए रखना है. शहर और आसपास के क्षेत्र में स्थित होटलों में अवैध गतिविधियों के संचालन की जानकारी लंबे समय से मिल रही थी. जिसमें देह व्यापार जैसी गतिविधियों का संचालन होने की आशंका जताई जा रही थी. उन्होंने बताया कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके.

हालांकि, पुलिस ने होटल संचालकों को चेतावनी भी दी है कि इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि कई बार जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक से लेकर अन्य अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कर चुके थे. कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई में भी यह मामला उठाया गया था, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने होटलों पर दबिश दी थी.

पुलिस थाना प्रभारी सतपाल चौधरी का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. होटल व ढाबा मालिक सहित अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. भविष्य में भी इस प्रकार के होटल, ढाबा और स्पा सेंटर पर रेड की जाएगी.

